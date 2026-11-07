Ultim’ora – Spari in viale Regina Margherita: individuati i due responsabili

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A poco meno di ventiquattr’ore dal fatto, sono stati individuati i presunti due responsabili degli spari in viale Regina Margherita. I carabinieri, che hanno eseguito le indagini, hanno bloccato i due per i quali la Procura di Suracusa sta verificando se disporre il fermo di polizia giudiziaria.

L’episodio, com’è noto, è avvenuto intorno all’1.30 quando due persone, giunte in sella ad uno scooter, hanno sparato tre colpi di arma da fuoco all’indirizzo di un locale pubblico. Alla base dell’insano gesto forse il rifiuto del gestore dell’esercizio a farli entrare.

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