Il rito del couscous alla trapanese: il piatto d’autunno perfetto in abbinamento con il vino bianco Odo Augelli

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L’autunno in Sicilia non è soltanto un cambio di stagione, ma un ritorno a quei sapori profondi e avvolgenti che affondano le radici nella storia millesima del territorio. Sulla costa occidentale, e in particolare nel Trapanese, il re incontrastato della tavola in questo periodo dell’anno è il Couscous alla trapanese, un piatto che racchiude in sé l’incontro tra culture e la ricchezza del mare.

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Il piatto: il rito antico del Couscous alla trapanese

La preparazione di questo piatto è un vero e proprio rituale che richiede gesti sapienti e pazienti:

La tradizione e la lavorazione: La semola viene “incocciata” rigorosamente a mano con movimenti circolari e cotta a vapore nella tipica cuscussiera di terracotta. Viene poi insaporita e bagnata gradualmente con un brodo ricco e concentrato, ottenuto da una selezione di pregiati pesci di scoglio come scorfani, tracie, gallinelle e triglie.

La semola viene “incocciata” rigorosamente a mano con movimenti circolari e cotta a vapore nella tipica cuscussiera di terracotta. Viene poi insaporita e bagnata gradualmente con un brodo ricco e concentrato, ottenuto da una selezione di pregiati pesci di scoglio come scorfani, tracie, gallinelle e triglie. Il pesto alla trapanese e le spezie: A completare la complessità della portata contribuisce un pesto profumato a base di mandorle, aglio, prezzemolo, pomodoro fresco e un tocco inconfondibile di spezie calde, tra cui la cannella e l’alloro, che donano al piatto un’armonia unica.

A completare la complessità della portata contribuisce un pesto profumato a base di mandorle, aglio, prezzemolo, pomodoro fresco e un tocco inconfondibile di spezie calde, tra cui la cannella e l’alloro, che donano al piatto un’armonia unica. Perché sceglierlo in autunno: Con l’arrivo dei primi freddi, le zuppe e i brodi di pesce di scoglio esprimono la massima intensità aromatica, offrendo una pietanza calda e profondamente legata all’identità culturale e marinara dell’Isola.

L’abbinamento ideale: la freschezza del Vino Bianco Odo Augelli

Per esaltare una portata così strutturata, ricca di note speziate e grasse, la scelta enologica richiede etichette capaci di pulire il palato senza sovrastare i sapori del mare. La scelta ideale ricade sui vini bianchi dell’azienda vitivinicola siciliana Odo Augelli, da sempre impegnata nella valorizzazione dei vitigni autoctoni del territorio:

Il Catarratto o l’Inzolia Odo Augelli: Vini bianchi caratterizzati da una spiccata freschezza, grande sapidità e una solida struttura minerale.

Vini bianchi caratterizzati da una spiccata freschezza, grande sapidità e una solida struttura minerale. Perché l’abbinamento funziona: La freschezza acida e il profilo minerale del vino sgrassano perfettamente la ricchezza del brodo di pesce e le note avvolgenti della mandorla. Inoltre, i sentori agrumati e i richiami alla macchia mediterranea si fondono in modo impeccabile con le spezie e il pesto che caratterizzano il couscous.

Una combinazione d’eccellenza che unisce la sapienza della cucina marinara trapanese alla vitalità della moderna viticoltura siciliana.

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