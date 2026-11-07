SALUTE & TRADIZIONE | Le mille risorse dell’aglio: dalla cucina ai rimedi naturali, virtù ed utilizzi di un superfood d’eccellenza

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L’aglio (Allium sativum) rappresenta uno degli ingredienti più antichi, diffusi e studiati della storia dell’uomo. Utilizzato già ai tempi degli antichi Egizi, dei Greci e dei Romani per dare forza ai lavoratori e ai soldati, questo bulbo non è soltanto il pilastro aromatico della cucina mediterranea, ma un vero e proprio concentrato di proprietà benefiche riconosciute anche dalla moderna fitoterapia.

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Il segreto delle sue virtù risiede nell’allicina, un composto solforato che si sprigiona quando il spicchio viene schiacciato o tritato e a cui si devono gran parte del suo caratteristico aroma e delle sue proprietà terapeutiche.

In cucina: il re dell’aroma e della conservazione

L’uso gastronomico dell’aglio spazia dalle ricette tradizionali della cultura italiana fino alle tecniche di preparazione internazionali:

Soffritto e insaporitore: Base immancabile per sughi, arrosto e soffritti. Utilizzato intero e “in camicia” regala una nota delicata, mentre sminuzzato o schiacciato sprigiona un sapore deciso ed avvolgente.

Base immancabile per sughi, arrosto e soffritti. Utilizzato intero e “in camicia” regala una nota delicata, mentre sminuzzato o schiacciato sprigiona un sapore deciso ed avvolgente. Marinate e conserve: Grazie alle sue naturali proprietà antibatteriche, l’aglio è perfetto per marinare carni e pesci, oltre che per conservare verdure sott’olio o sott’aceto.

Grazie alle sue naturali proprietà antibatteriche, l’aglio è perfetto per marinare carni e pesci, oltre che per conservare verdure sott’olio o sott’aceto. Aglio nero e aglio fermentato: Protagonista della cucina gourmet, l’aglio sottoposto a fermentazione perde il gusto pungente mantenendo una consistenza morbida, note balsamiche e una maggiore digeribilità.

Salute e benessere: i benefici per l’organismo

Inserito con regolarità all’interno di una dieta equilibrata, l’aglio offre importanti supporti al sistema immunitario e cardiocircolatorio:

Protezione cardiovascolare: Contribuisce a regolare la pressione arteriosa, favorisce la fluidificazione del sangue e aiuta a contrastare i livelli di colesterolo “cattivo” (LDL). Azione antibatterica e antivirale: È considerato un potente antibiotico naturale. Risulta particolarmente utile durante la stagione fredda per prevenire e alleviare sintomi influenzali, mal di gola e raffreddore. Antiossidante e depurativo: Aiuta l’organismo a combattere i radicali liberi, stimolando la funzionalità epatica e la depurazione da tossine e metalli pesanti.

Rimedi casalinghi e cura della persona

Oltre agli impieghi in tavola, l’aglio vanta un lungo storico di utilizzi pratici nella vita di tutti i giorni:

Cura della pelle e dei capelli: Applicato sotto forma di impacco o estratto diluito, aiuta a contrastare l’acne grazie al suo potere purificante ed è un noto rimedio popolare per rinvigorire il cuoio capelluto.

Applicato sotto forma di impacco o estratto diluito, aiuta a contrastare l’acne grazie al suo potere purificante ed è un noto rimedio popolare per rinvigorire il cuoio capelluto. Punture d’insetto e piccole infezioni: Strofinare delicatamente mezzo spicchio su una puntura di zanzara o su un piccolo eritema aiuta a ridurre prurito e gonfiore.

Strofinare delicatamente mezzo spicchio su una puntura di zanzara o su un piccolo eritema aiuta a ridurre prurito e gonfiore. In orto e in casa: Il macerato d’aglio è uno dei pesticidi biologici più efficaci per proteggere le piante da afidi, parassiti e funghi senza ricorrere a prodotti chimici nocivi.

Come consumarlo per massimizzare i benefici

Per beneficiare al massimo delle sue proprietà organolettiche e terapeutiche, gli esperti consigliano di consumarlo a crudo, lasciandolo riposare per 5-10 minuti dopo averlo tritato o schiacciato: in questo modo si attiva appieno la sintesi dell’allicina. Per chi teme problemi di digeribilità o di alito pesante, la rimozione dell’anima interna (il “germoglio”) o l’abbinamento a foglie di prezzemolo fresco, menta o semi di finocchio rappresentano ottimi ed efficaci accorgimenti.

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