Incidente sulla SS 284 tra Adrano e Bronte: scontro frontale, due feriti e traffico in tilt

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Foto Inviata da Franco Assenza

ADRANO / BRONTE – Un grave incidente stradale si è verificato lungo la Strada Statale 284, la “Occidentale Etnea”, nel tratto che collega i comuni di Adrano e Bronte. Lo scontro, che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Punto blu e una Fiat Panda arancione, è avvenuto in contrada Passo Zingaro, in un orario di punta, causando notevoli disagi alla circolazione.

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Secondo le prime ricostruzioni e le immagini fornite, le due auto si sono scontrate quasi frontalmente in corrispondenza di un incrocio. L’impatto è stato violento, riducendo le due vetture a ammassi di lamiera e detriti sparsi su un ampio raggio della carreggiata. Sullo sfondo, la sagoma dell’Etna incornicia il teatro del sinistro.

Il bilancio provvisorio è di due feriti, entrambi residenti a Bronte: si tratta di un uomo di 50 anni, rimasto a bordo della Punto blu, e di un giovane di 26 anni, soccorso sulla Panda. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, un’unità mobile dell’ULANCA e un’ambulanza standard, con il personale medico che ha provveduto a stabilizzare i due uomini sul posto prima di trasferirli d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla. Da una delle immagini si nota un ferito già adagiato su una barella.

Rilevante l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Adrano, giunti con un’autopompa e un furgone attrezzato. Il loro operato è stato fondamentale per mettere in sicurezza i veicoli — dai quali fuoriuscivano liquidi, come evidenziato dal materiale assorbente speso sull’asfalto — e per estrarre i feriti dalle lamiere. In un fotogramma si vedono chiaramente due Vigili del Fuoco all’opera vicino alla Panda.

Per i rilievi planimetrici e la gestione del traffico, sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Paternò, supportati da una pattuglia di Adrano. Un ufficiale sta procedendo alla verbalizzazione di un autista. La Statale 284 è rimasta chiusa per circa un’ora, con pesanti ripercussioni sulla viabilità per Bronte e Adrano, per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.

Le cause dello scontro sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine.

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