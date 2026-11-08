Oroscopo della settimana

Oroscopo settimanale dall’8 al 15 novembre 2026: stelle, intuizioni e ritmi del territorio

Un’analisi astrologica orientata al concreto: riflessione, pianificazione e determinazione per affrontare i cambiamenti della settimana.
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Seguici e aiutaci a crescereOroscopo settimanale dal 8 al 15 novembre 2026

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L’allineamento planetario di questa seconda settimana di novembre invita alla pragmaticità. Tra la spinta all’azione e la necessità di consolidare le proprie posizioni, le stelle suggeriscono di focalizzarsi su obiettivi chiari, evitando dispersioni di energia nel lavoro e nelle relazioni sociali.

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Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

  • Ariete: Settimana di forte determinazione. Le energie sul lavoro sono in crescita: è il momento di chiudere trattative in sospeso, purché non vi lasciate guidare dall’impulsività nei rapporti di squadra.
  • Leone: Riflettori puntati sulle finanze e sui progetti a lungo termine. La tentazione di fare il passo più lungo della gamba è forte, ma la prudenza garantirà risultati più solidi.
  • Sagittario: Ottimo recupero psicofisico. Settimana ideale per programmare spostamenti, nuovi studi o collaborazioni strategiche con interlocutori fuori provincia.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

  • Toro: Chiarezza e diplomazia saranno le vostre armi migliori. Nel lavoro serve pazienza con i partner commerciali; in amore ritroverete stabilità e dialogo sincero.
  • Vergine: Una fase estremamente analitica e produttiva. Sarete in grado di riorganizzare scadenze e priorità con grande efficacia. Favoriti i contatti legati alla gestione immobiliare o burocratica.
  • Capricorno: Determinati e incisivi. Le stelle appoggiano chi sta cercando di consolidare la propria posizione professionale o avviare un progetto autonomo. Ottima tenuta nei momenti di stress.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

  • Gemelli: Idee brillanti ma necessità di selezionare le priorità. Evitate di rincorrere troppi stimoli contemporaneamente: concentratevi sui compiti che portano risultati immediati.
  • Bilancia: Settimana di assestamento. Sarà fondamentale ritrovare l’equilibrio tra impegni lavorativi e sfera personale, ritagliando momenti di disconnessione dalla routine quotidiana.
  • Acquario: Innovativi e proiettati al futuro. Progetti condivisi e attività di rete troveranno terreno fertile, ma serve attenzione ai dettagli contabili e amministrativi.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

  • Cancro: Intuito spiccato e grande sensibilità. Nel lavoro saprete cogliere al volo opportunità non ancora evidenti agli altri; nei sentimenti spazio alla complicità.
  • Scorpione: Con il Sole nel segno, la determinazione è ai massimi livelli. È la settimana giusta per prendere decisioni importanti e fare valere il proprio peso in ambito professionale.
  • Pesci: Creatività e riflessione guidano i prossimi giorni. Ottime prospettive per chi lavora nel settore culturale o formativo; attenzione soltanto a non alimentare inutili dubbi emotivi.

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