Oroscopo della Settimana dal 19 al 25 Ottobre 2026

Una settimana di transizione e grandi movimenti astrologici. Il Sole si appresta a varcare la soglia dello Scorpione, affiancato da Mercurio, portando intensità, intuito e voglia di andare a fondo nelle cose. Il ritorno all’ora solare nel fine settimana regalerà un’ora in più per riposare e riordinare le idee.
Ecco cosa riservano le stelle per i dodici segni zodiacali!
♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)
- Amore: Settimana di confronti necessari. Non barricarti dietro la forza: mostrare la tua vulnerabilità avvicinerà chi ami.
- Lavoro: La grinta non ti manca, ma le stelle chiedono diplomazia, specialmente a metà settimana. Evita decisioni d’impulso sui contratti.
- Energia: Buona, ma attenzione allo stress accumulato nel weekend.
- Il consiglio: Ascolta prima di rispondere.
♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)
- Amore: Clima disteso in coppia, perfetto per fare progetti a lungo termine. Per i single ci sono incontri intriganti nei contesti quotidiani.
- Lavoro: Il lavoro di squadra premia. Se hai trattative in corso, giovedì e venerdì saranno i giorni migliori per concludere.
- Energia: In netto recupero, ritrova il tempo per una camminata nella natura.
- Il consiglio: Non ostinarti su posizioni di principio.
♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)
- Amore: Piccole incomprensioni dovute alla disattention o a impegni sovrapposti. Dedica del tempo di qualità al partner.
- Lavoro: Idee brillanti e creatività alle stelle, ma serve organizzazione per non lasciarle a metà. Attenzione alle spese impreviste.
- Energia: Altalenante: evita di tirare troppo la corda fino a tardi.
- Il consiglio: Metti ordine nelle priorità.
♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)
- Amore: L’ingresso del Sole in un segno d’Acqua ti regala fascino, dolcezza ed empatia. Weekend ad alto tasso di romanticismo.
- Lavoro: Buone notizie per chi cerca conferme o vuole avviare un nuovo progetto. La determinazione viene finalmente riconosciuta.
- Energia: In costante aumento, ti senti più sicuro di te.
- Il consiglio: Sblocca quel progetto che avevi messo nel cassetto.
♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)
- Amore: Qualche ombra di gelosia o insicurezza potrebbe affiorare nei primi giorni della settimana. Sii trasparente con chi ti sta accanto.
- Lavoro: Ti viene richiesta grande concentrazione sulla gestione economica o su questioni burocratiche. Evita i passi azzardati.
- Energia: Un po’ di stanchezza fisica verso la fine della settimana.
- Il consiglio: Ricarica le pile nel weekend senza colpevolizzarti.
♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)
- Amore: Comunicazione fluida ed efficace. È il momento giusto per chiarire eventuali dubbi del passato o fare una dichiarazione.
- Lavoro: Ottimo periodo per lo studio, la pianificazione e i viaggi di lavoro. I tuoi sforzi recenti iniziano a dare i primi frutti visibili.
- Energia: Eccellente forma psicofisica.
- Il consiglio: Fidati di più del tuo intuito.
♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)
- Amore: Con la fine del tuo mese di compleanno festeggi con maggiore consapevolezza. In amore cerchi stabilità e gesti concreti.
- Lavoro: Risoluzioni positive per questioni finanziarie o burocratiche aperte da tempo. C’è margine per negoziare un miglioramento.
- Energia: Stabile, ma cura di più l’alimentazione e il sonno.
- Il consiglio: Premiati per i traguardi raggiunti finora.
♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)
- Amore: Il tuo momento è arrivato! Il Sole entra nel tuo segno regalando magnetismo, passione e una forza d’attrazione irresistibile.
- Lavoro: Settimana di grandi intuizioni. Chi guida progetti o cerca una svolta professionale troverà porte aperte e alleati preziosi.
- Energia: Ai massimi livelli, vitalità contagiosa.
- Il consiglio: Osare è la parola d’ordine di questi giorni.
♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)
- Amore: Giornate introspettive. Hai bisogno di capire cosa vuoi davvero prima di fare passi importanti. Non avere fretta.
- Lavoro: Dietro le quinte si muove qualcosa di interessante. Lavora sui dettagli senza svelare subito tutte le tue carte.
- Energia: Flessione fisiologica: sfrutta il cambio d’ora nel weekend per riposare.
- Il consiglio: Rallenta il ritmo e ascoltati di più.
♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)
- Amore: Le amicizie possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. In coppia si ritrova complicità attraverso progetti condivisi.
- Lavoro: Settimana propizia per il networking, le collaborazioni e il lavoro di gruppo. I tuoi consigli saranno richiesti e apprezzati.
- Energia: Buona resistenza fisica e mentale.
- Il consiglio: Condividi i tuoi obiettivi con chi ti sostiene.
♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)
- Amore: Tensioni passeggere dovute alla stanchezza accumulata sul lavoro. Cerca di non riversare lo stress sul partner.
- Lavoro: Il settore professionale richiede il massimo impegno e attenzione ai dettagli. Potresti essere sotto i riflettori dei superiori.
- Energia: Un po’ giù di tono, evita gli sforzi eccessivi.
- Il consiglio: Ritagliati spazi di disconnessione totale.
♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)
- Amore: Settimana poetica e sognatrice. Chi cerca l’amore potrebbe fare incontri speciali durante un viaggio o un evento culturale.
- Lavoro: Orizzonti in espansione: ottime opportunità per chi lavora a contatto con l’estero o nel campo della formazione e comunicazione.
- Energia: In grande risalita, entusiasmo rinnovato.
- Il consiglio: Lascia scorrere le emozioni senza la paura di giudicarti.