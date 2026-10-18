Oroscopo della Settimana dal 19 al 25 Ottobre 2026

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Una settimana di transizione e grandi movimenti astrologici. Il Sole si appresta a varcare la soglia dello Scorpione, affiancato da Mercurio, portando intensità, intuito e voglia di andare a fondo nelle cose. Il ritorno all’ora solare nel fine settimana regalerà un’ora in più per riposare e riordinare le idee.

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Ecco cosa riservano le stelle per i dodici segni zodiacali!

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Settimana di confronti necessari. Non barricarti dietro la forza: mostrare la tua vulnerabilità avvicinerà chi ami.

Settimana di confronti necessari. Non barricarti dietro la forza: mostrare la tua vulnerabilità avvicinerà chi ami. Lavoro: La grinta non ti manca, ma le stelle chiedono diplomazia, specialmente a metà settimana. Evita decisioni d’impulso sui contratti.

La grinta non ti manca, ma le stelle chiedono diplomazia, specialmente a metà settimana. Evita decisioni d’impulso sui contratti. Energia: Buona, ma attenzione allo stress accumulato nel weekend.

Buona, ma attenzione allo stress accumulato nel weekend. Il consiglio: Ascolta prima di rispondere.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: Clima disteso in coppia, perfetto per fare progetti a lungo termine. Per i single ci sono incontri intriganti nei contesti quotidiani.

Clima disteso in coppia, perfetto per fare progetti a lungo termine. Per i single ci sono incontri intriganti nei contesti quotidiani. Lavoro: Il lavoro di squadra premia. Se hai trattative in corso, giovedì e venerdì saranno i giorni migliori per concludere.

Il lavoro di squadra premia. Se hai trattative in corso, giovedì e venerdì saranno i giorni migliori per concludere. Energia: In netto recupero, ritrova il tempo per una camminata nella natura.

In netto recupero, ritrova il tempo per una camminata nella natura. Il consiglio: Non ostinarti su posizioni di principio.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: Piccole incomprensioni dovute alla disattention o a impegni sovrapposti. Dedica del tempo di qualità al partner.

Piccole incomprensioni dovute alla disattention o a impegni sovrapposti. Dedica del tempo di qualità al partner. Lavoro: Idee brillanti e creatività alle stelle, ma serve organizzazione per non lasciarle a metà. Attenzione alle spese impreviste.

Idee brillanti e creatività alle stelle, ma serve organizzazione per non lasciarle a metà. Attenzione alle spese impreviste. Energia: Altalenante: evita di tirare troppo la corda fino a tardi.

Altalenante: evita di tirare troppo la corda fino a tardi. Il consiglio: Metti ordine nelle priorità.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: L’ingresso del Sole in un segno d’Acqua ti regala fascino, dolcezza ed empatia. Weekend ad alto tasso di romanticismo.

L’ingresso del Sole in un segno d’Acqua ti regala fascino, dolcezza ed empatia. Weekend ad alto tasso di romanticismo. Lavoro: Buone notizie per chi cerca conferme o vuole avviare un nuovo progetto. La determinazione viene finalmente riconosciuta.

Buone notizie per chi cerca conferme o vuole avviare un nuovo progetto. La determinazione viene finalmente riconosciuta. Energia: In costante aumento, ti senti più sicuro di te.

In costante aumento, ti senti più sicuro di te. Il consiglio: Sblocca quel progetto che avevi messo nel cassetto.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Qualche ombra di gelosia o insicurezza potrebbe affiorare nei primi giorni della settimana. Sii trasparente con chi ti sta accanto.

Qualche ombra di gelosia o insicurezza potrebbe affiorare nei primi giorni della settimana. Sii trasparente con chi ti sta accanto. Lavoro: Ti viene richiesta grande concentrazione sulla gestione economica o su questioni burocratiche. Evita i passi azzardati.

Ti viene richiesta grande concentrazione sulla gestione economica o su questioni burocratiche. Evita i passi azzardati. Energia: Un po’ di stanchezza fisica verso la fine della settimana.

Un po’ di stanchezza fisica verso la fine della settimana. Il consiglio: Ricarica le pile nel weekend senza colpevolizzarti.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Comunicazione fluida ed efficace. È il momento giusto per chiarire eventuali dubbi del passato o fare una dichiarazione.

Comunicazione fluida ed efficace. È il momento giusto per chiarire eventuali dubbi del passato o fare una dichiarazione. Lavoro: Ottimo periodo per lo studio, la pianificazione e i viaggi di lavoro. I tuoi sforzi recenti iniziano a dare i primi frutti visibili.

Ottimo periodo per lo studio, la pianificazione e i viaggi di lavoro. I tuoi sforzi recenti iniziano a dare i primi frutti visibili. Energia: Eccellente forma psicofisica.

Eccellente forma psicofisica. Il consiglio: Fidati di più del tuo intuito.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: Con la fine del tuo mese di compleanno festeggi con maggiore consapevolezza. In amore cerchi stabilità e gesti concreti.

Con la fine del tuo mese di compleanno festeggi con maggiore consapevolezza. In amore cerchi stabilità e gesti concreti. Lavoro: Risoluzioni positive per questioni finanziarie o burocratiche aperte da tempo. C’è margine per negoziare un miglioramento.

Risoluzioni positive per questioni finanziarie o burocratiche aperte da tempo. C’è margine per negoziare un miglioramento. Energia: Stabile, ma cura di più l’alimentazione e il sonno.

Stabile, ma cura di più l’alimentazione e il sonno. Il consiglio: Premiati per i traguardi raggiunti finora.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: Il tuo momento è arrivato! Il Sole entra nel tuo segno regalando magnetismo, passione e una forza d’attrazione irresistibile.

Il tuo momento è arrivato! Il Sole entra nel tuo segno regalando magnetismo, passione e una forza d’attrazione irresistibile. Lavoro: Settimana di grandi intuizioni. Chi guida progetti o cerca una svolta professionale troverà porte aperte e alleati preziosi.

Settimana di grandi intuizioni. Chi guida progetti o cerca una svolta professionale troverà porte aperte e alleati preziosi. Energia: Ai massimi livelli, vitalità contagiosa.

Ai massimi livelli, vitalità contagiosa. Il consiglio: Osare è la parola d’ordine di questi giorni.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Amore: Giornate introspettive. Hai bisogno di capire cosa vuoi davvero prima di fare passi importanti. Non avere fretta.

Giornate introspettive. Hai bisogno di capire cosa vuoi davvero prima di fare passi importanti. Non avere fretta. Lavoro: Dietro le quinte si muove qualcosa di interessante. Lavora sui dettagli senza svelare subito tutte le tue carte.

Dietro le quinte si muove qualcosa di interessante. Lavora sui dettagli senza svelare subito tutte le tue carte. Energia: Flessione fisiologica: sfrutta il cambio d’ora nel weekend per riposare.

Flessione fisiologica: sfrutta il cambio d’ora nel weekend per riposare. Il consiglio: Rallenta il ritmo e ascoltati di più.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Amore: Le amicizie possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. In coppia si ritrova complicità attraverso progetti condivisi.

Le amicizie possono trasformarsi in qualcosa di più profondo. In coppia si ritrova complicità attraverso progetti condivisi. Lavoro: Settimana propizia per il networking, le collaborazioni e il lavoro di gruppo. I tuoi consigli saranno richiesti e apprezzati.

Settimana propizia per il networking, le collaborazioni e il lavoro di gruppo. I tuoi consigli saranno richiesti e apprezzati. Energia: Buona resistenza fisica e mentale.

Buona resistenza fisica e mentale. Il consiglio: Condividi i tuoi obiettivi con chi ti sostiene.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amore: Tensioni passeggere dovute alla stanchezza accumulata sul lavoro. Cerca di non riversare lo stress sul partner.

Tensioni passeggere dovute alla stanchezza accumulata sul lavoro. Cerca di non riversare lo stress sul partner. Lavoro: Il settore professionale richiede il massimo impegno e attenzione ai dettagli. Potresti essere sotto i riflettori dei superiori.

Il settore professionale richiede il massimo impegno e attenzione ai dettagli. Potresti essere sotto i riflettori dei superiori. Energia: Un po’ giù di tono, evita gli sforzi eccessivi.

Un po’ giù di tono, evita gli sforzi eccessivi. Il consiglio: Ritagliati spazi di disconnessione totale.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)