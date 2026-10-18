Tragedia in Canada: esplosione e rogo nella base militare di Wainwright in Alberta, almeno 7 morti e decine di feriti

DENWOOD (CANADA) / MONDO – Drammatico incidente all’interno della base militare delle Forze Armate canadesi di Wainwright, situata a Denwood, nella provincia dell’Alberta. Un’esplosione seguita da un imponente incendio ha provocato la morte di almeno sette persone e il ferimento di decine di militari. La notizia è stata diffusa dall’emittente Global News citando fonti della difesa.
Colpita una condotta di gas durante le esercitazioni: le fiamme alimentate dal vento
Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la deflagrazione si sarebbe verificata intorno alle ore 16:00 locali nel corso di un’esercitazione a fuoco. I colpi d’arma da fuoco o d’artiglieria avrebbero inavvertitamente centrato una condotta o un pozzo di gas presente all’interno del poligono di addestramento.
L’incendio si è propagato con estrema rapidità a causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle forti raffiche di vento (comprese tra gli 80 e i 100 km/h) che stanno interessando l’Alberta centrale:
- Fiamme oltre i confini: Il distretto municipale di Wainwright ha reso noto che il rogo ha superato la recinzione perimetrale della struttura militare, minacciando le aree circostanti.
- Mobilitazione dei soccorsi: Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco provenienti da diverse giurisdizioni della provincia. È stato attivato un centro di coordinamento d’emergenza per proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche.
Le reazioni delle istituzioni: «Una tragedia devastante»
Il Ministro della Difesa canadese, David McGuinty, ha confermato la gravità dell’evento in un incontro con i media, definendolo un drammatico incidente di addestramento.
Sui canali ufficiali sono arrivati anche i messaggi del Primo Ministro Mark Carney e della Premier dell’Alberta Danielle Smith, che hanno espresso vicinanza e cordoglio ai militari coinvolti e alle loro famiglie.
La base di Wainwright, situata a circa 250 chilometri da Edmonton, rappresenta uno dei poli strategici più attivi della difesa canadese, ospitando il Canadian Manoeuvre Training Centre e il centro di addestramento della 3ª Divisione.