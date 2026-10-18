Tragedia in Canada: esplosione e rogo nella base militare di Wainwright in Alberta, almeno 7 morti e decine di feriti

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DENWOOD (CANADA) / MONDO – Drammatico incidente all’interno della base militare delle Forze Armate canadesi di Wainwright, situata a Denwood, nella provincia dell’Alberta. Un’esplosione seguita da un imponente incendio ha provocato la morte di almeno sette persone e il ferimento di decine di militari. La notizia è stata diffusa dall’emittente Global News citando fonti della difesa.

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Colpita una condotta di gas durante le esercitazioni: le fiamme alimentate dal vento

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la deflagrazione si sarebbe verificata intorno alle ore 16:00 locali nel corso di un’esercitazione a fuoco. I colpi d’arma da fuoco o d’artiglieria avrebbero inavvertitamente centrato una condotta o un pozzo di gas presente all’interno del poligono di addestramento.

L’incendio si è propagato con estrema rapidità a causa delle avverse condizioni meteorologiche e delle forti raffiche di vento (comprese tra gli 80 e i 100 km/h) che stanno interessando l’Alberta centrale:

Fiamme oltre i confini: Il distretto municipale di Wainwright ha reso noto che il rogo ha superato la recinzione perimetrale della struttura militare, minacciando le aree circostanti.

Il distretto municipale di Wainwright ha reso noto che il rogo ha superato la recinzione perimetrale della struttura militare, minacciando le aree circostanti. Mobilitazione dei soccorsi: Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco provenienti da diverse giurisdizioni della provincia. È stato attivato un centro di coordinamento d’emergenza per proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche.

Le reazioni delle istituzioni: «Una tragedia devastante»

Il Ministro della Difesa canadese, David McGuinty, ha confermato la gravità dell’evento in un incontro con i media, definendolo un drammatico incidente di addestramento.

Sui canali ufficiali sono arrivati anche i messaggi del Primo Ministro Mark Carney e della Premier dell’Alberta Danielle Smith, che hanno espresso vicinanza e cordoglio ai militari coinvolti e alle loro famiglie.

La base di Wainwright, situata a circa 250 chilometri da Edmonton, rappresenta uno dei poli strategici più attivi della difesa canadese, ospitando il Canadian Manoeuvre Training Centre e il centro di addestramento della 3ª Divisione.