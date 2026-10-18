Guerriglia urbana alle manifestazioni contro il carovita: devastazioni a Milano e in diverse città, decine di fermati. Meloni: «Mettere a ferro e fuoco le città non è un diritto»

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MILANO / CRONACA NAZIONALE – Dovevano essere cortei di protesta contro il carovita, i rincari del carburante e la pressione fiscale, ma si sono trasformate in vere e proprie scene di guerriglia urbana. Diverse piazze italiane, da Milano a Torino, fino a Bologna e Bergamo, sono state teatro di violentissimi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, lasciando sul campo ingenti danni materiali, feriti e decine di persone fermate.

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Milano sotto assedio: Piazza Duomo campo di battaglia

Il bilancio più grave si registra a Milano, dove centinaia di giovanissimi incappucciati hanno preso d’assalto le vie del centro, arrivando ad assediare Piazza Duomo. Tra fitti lanci di sassi, fumogeni, petardi e cariche di alleggerimento della polizia, la città si risveglia contando vetrine infrante, arredi urbani devastati e numerosi fermi.

Assalti e tensioni analoghe hanno caratterizzato i cortei di:

Torino e Bologna: Scontri diretti con i reparti mobili e sassaiole contro le forze dell’ordine.

Scontri diretti con i reparti mobili e sassaiole contro le forze dell’ordine. Bergamo: Cortei deviati ed episodi di vandalismo coordinato nel centro cittadino.

La reazione del Governo: il duro monito della premier Meloni

L’ondata di violenza ha provocato l’immediata reazione delle istituzioni e del Governo. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta fermamente per condannare i disordini: