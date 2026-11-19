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Giornata cruciale sul fronte diplomatico internazionale oggi, giovedì 19 novembre 2026.

A margine del 33° vertice APEC a Shenzhen, i leader delle tre principali superpotenze nucleari — Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin — si sono riuniti per il primo vertice a tre della storia.

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Il faccia a faccia a tre alla Kylin Villa

Dopo gli incontri bilaterali della mattinata, Vladimir Putin ha raggiunto la residenza di Stato Kylin Villa per avviare ufficialmente il summit trilaterale con Trump e Xi. Secondo fonti del Cremlino, il confronto dovrebbe durare circa un’ora.

I colloqui preparatori della mattinata

Il bilaterale Trump–Putin

Definito dalla Casa Bianca un pull-aside (un colloquio informale a margine), l’incontro è durato circa 40 minuti e si è aperto con un saluto cordiale in inglese. Il consigliere del Cremlino Yuri Ushakov ha riferito che al centro del dialogo ci sono stati la preparazione del trilaterale, i rapporti bilaterali e la risoluzione del conflitto in Ucraina, precisando che il presidente russo ha lasciato la sala di “ottimo umore”.

Il bilaterale Trump–Xi

Il presidente americano ha definito l’omologo cinese un “amico”, prevedendo un rafforzamento dei legami tra Washington e Pechino grazie anche alle intese sui dazi e al Board of Trade istituito a maggio per riequilibrare gli scambi commerciali. Sul piano geopolitico, entrambi i leader hanno ribadito l’impegno comune a impedire che l’Iran si doti dell’arma nucleare e a tutelare la sicurezza energetica nello Stretto di Hormuz. Sull’Ucraina, Trump ha nuovamente sottolineato il bilancio drammatico del conflitto, stimando circa 25.000 vittime al mese, prevalentemente tra i militari.

I nodi strategici sul tavolo

Armamenti nucleari

Con la scadenza del trattato New START tra Stati Uniti e Russia nel febbraio 2026, la Casa Bianca punta a gettare le basi per un nuovo accordo sulla deterrenza strategica che coinvolga per la prima volta anche la Cina, finora riluttante a partecipare a negoziati di questo tipo.

Commercio e Intelligenza Artificiale

Nel suo intervento alla plenaria APEC, Xi Jinping ha lanciato un appello contro il protezionismo, citando la trasformazione di Shenzhen da villaggio di pescatori a hub tecnologico come esempio del “coraggio” necessario per garantire relazioni stabili con gli Stati Uniti. La competizione e le regole sull’intelligenza artificiale restano tra i dossier più complessi.

Il peso del cerimoniale

Le differenze di protocollo hanno attirato l’attenzione degli osservatori: mentre Xi ha accolto personalmente Trump all’aeroporto con un abbraccio, per Putin — giunto a Shenzhen poche ore prima — Pechino ha inviato Cai Qi, capo di gabinetto di Xi e figura di primo piano della leadership cinese, riservandogli comunque un’accoglienza superiore allo standard diplomatico.

Tra simbolismo e reali interessi nazionali

Nonostante l’impatto mediatico dello scatto che ritrae i tre leader fianco a fianco, molti analisti invitano alla cautela ed evitano paragoni con la Conferenza di Yalta del 1945. Gli obiettivi dei tre protagonisti restano infatti distanti e legati soprattutto alle rispettive esigenze interne:

Xi Jinping mira a consolidare l’immagine della Cina come potenza mediatrice globale in vista del Congresso del Partito del 2027.

Donald Trump cerca un risultato diplomatico di rilievo sulla scena internazionale per rilanciarsi dopo la battuta d’arresto del suo partito alle elezioni di midterm.

Vladimir Putin siede al tavolo dopo oltre quattro anni di guerra in Ucraina, puntando principalmente a rompere l’isolamento diplomatico occidentale.

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