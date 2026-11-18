VICENZA / CRONACA – Una condanna a due anni di reclusione ciascuno è stata inflitta dalla Corte d’Assise di Vicenza ai genitori di Francesco Gianello, il quattordicenne deceduto a causa di un tumore dopo che la famiglia aveva rifiutato le cure mediche tradizionali, affidandosi ai precetti del controverso “metodo Hamer”.
[Image: Il Palazzo di Giustizia e i tribunali sede delle udienze giudiziarie]
La riqualificazione del reato e l’iter processuale
Nel corso del procedimento, la Corte d’Assise ha accolto la richiesta avanzata dalle difese in sede di udienza preliminare, procedendo alla riqualificazione giuridica del reato da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo, e applicando contestualmente lo sconto di pena previsto dalla scelta del rito alternativo.
Durante la fase di discussione e in sede di replica, lo stesso pubblico ministero aveva aperto alla possibilità di rimodulare il capo d’imputazione, valutando ipotesi alternative quali la morte come conseguenza di altro reato o l’abbandono di minore, prima che i giudici arrivassero al verdetto finale che chiude il giudizio di primo grado.
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