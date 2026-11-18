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Un viaggio verso Cassibile si è trasformato in tragedia nella notte lungo le strade del Siracusano. Un uomo di origine straniera, che si spostava in bicicletta, è morto dopo essere stato investito da un’automobile in contrada Santa Teresa Longarini, nel territorio di Siracusa.

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Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo la strada in direzione della frazione siracusana quando, per cause ancora da accertare, è stata travolta da una vettura. Alla guida dell’auto si trovava un uomo di 53 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e per il ciclista non c’è stato nulla da fare.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi e raccogliere gli elementi utili a ricostruire la dinamica dello scontro. Restano da chiarire le circostanze che hanno portato all’investimento e le eventuali responsabilità del conducente.

Sulla morte del ciclista è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Siracusa, che procede per omicidio stradale. Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione come si sia verificato l’incidente e se vi siano profili di responsabilità a carico dell’automobilista.

L’ennesima tragedia sulle strade della provincia riporta l’attenzione sulla sicurezza di chi si sposta in bicicletta, soprattutto lungo le arterie extraurbane, dove la convivenza tra auto e ciclisti può diventare particolarmente pericolosa.

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