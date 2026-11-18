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CATANIA / RIPOSTO / CRONACA – È iniziato nel pomeriggio, puntuale alle ore 15:30, l’atteso interrogatorio di Tony Proietto, l’unico indagato per l’omicidio di Noemi Impellizzeri, la trentatreenne trovata priva di vita all’interno della sua abitazione di Riposto lo scorso 23 agosto.

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[Immagine: La sede del Comando Provinciale dei Carabinieri a Catania]

L’arrivo in caserma e le dichiarazioni dell’indagato

Accompagnato dal suo difensore di fiducia, l’avvocato Ivan Siracusa, Proietto ha varcato la soglia degli uffici del comando provinciale di Catania mostrando un atteggiamento disteso. Prima di fare il suo ingresso negli uffici investigativi, l’indagato ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti presenti, affermando di sentirsi «convintamente sereno» e di essere pronto a chiarire integralmente la propria posizione davanti ai sostituti procuratori titolari del fascicolo d’inchiesta, Daniela Rapisarda e Liliana Todaro.

Un faccia a faccia decisivo alla vigilia dei periti del RIS

L’audizione odierna si preannuncia particolarmente lunga e serrata, inserendosi in una fase estremamente delicata delle indagini preliminari. Il confronto arriva infatti proprio alla vigilia del deposito della relazione tecnica finale da parte dei Carabinieri del RIS di Messina, incaricati di eseguire gli accertamenti scientifici e biologici sulla scena del crimine.

Nel corso del colloquio, gli inquirenti stanno mettendo sul tavolo tutti gli elementi probatori raccolti finora: riscontri documentali, sequenze video estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona, tabulati telefonici e i primi esiti sui reperti sequestrati nell’appartamento di Riposto. Un incrocio di dati fondamentale per verificare la versione fornita dall’indagato prima che le conclusioni definitive degli specialisti di laboratorio aggiungano nuovi e potenziali elementi al quadro accusatorio.

All’interrogatorio partecipano inoltre gli specialisti del RAC (Reparto Analisi Criminologiche) dei RACIS dei Carabinieri di Roma. Il loro supporto tecnico è mirato all’analisi della scena del crimine, delle modalità esecutive e della cosiddetta “firma” dell’autore, offrendo agli inquirenti consulenze sul profilo psicologico e comportamentale del sospettato e suggerendo le strategie comunicative più efficaci per la conduzione di interrogatori complessi.

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