Dopo Abu Dhabi si punta alla diplomazia

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I colloqui svoltisi ad Abu Dhabi tra delegati russi, ucraini e statunitensi si sono conclusi senza una svolta immediata sul cessate il fuoco, ma hanno portato a un risultato concreto: un imminente maxi scambio di oltre 2.000 prigionieri (più di mille per parte).

Nonostante la rigidità iniziale di Mosca, la mancanza di fiducia reciproca e i toni aspri del capo negoziatore russo Vladimir Medinskij nei confronti dell’Europa, la delegazione ucraina guidata da David Arakhamia e gli inviati americani intravedono timidi segnali di apertura. La strategia USA sulla gestione del post-conflitto sembra aver sbloccato alcuni punti del dialogo, al punto che Kiev non esclude la possibilità di avvicinarsi a un accordo entro la fine dell’anno.

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Il percorso diplomatico prosegue a ritmo serrato:

Missione a Mosca: Gli emissari della Casa Bianca, Jared Kushner e Steve Witkoff, incontreranno Vladimir Putin per verificare se esistano i margini per ampliare il tavolo negoziale all’Europa e ridiscutere l’architettura di sicurezza continentale. Kushner ha sollecitato i Paesi europei a nominare un unico rappresentante ufficiale per le trattative.

Tappa a Dublino: Subito dopo Mosca, i due delegati USA voleranno in Irlanda per riferire gli sviluppi direttamente a Volodymyr Zelensky.

I nodi irrisolti e le posizioni contrastanti

Nonostante l’attività diplomatica, l’ottimismo è frenato da divergenze sostanziali e dai continui attacchi russi sul campo (come il recente raid su un mercato vicino a Odessa):

Le pretese del Cremlino: Mosca continua a pretendere il ripristino delle richieste di sicurezza avanzate a fine 2021 (no all’espansione della NATO a est e stop all’invio di armi a Kiev) e mantiene una linea massimalista sulle annessioni territoriali, dichiarando di voler recuperare ogni “centimetro” rivendicato.

La posizione dell’Ucraina e della UE: Per Kiev e l’Alto Rappresentante UE Kallas, Mosca non dimostra ancora una reale volontà di trattare. La priorità per l’Ucraina rimane l’immediata cessazione delle ostilità. Ufficiosamente si valutano opzioni di compromesso per il congelamento del fronte (come le indiscrezioni su una revisione dei confini del Donbass citate da The Economist), ma la delegazione ucraina respinge formalmente qualsiasi cedimento territoriale formale.

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