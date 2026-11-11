Due morti ed un ferito grave in provincia dell’Aquila

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Il crollo parziale del cantiere di ricostruzione post-sisma a Palazzo Paolini — immobile storico danneggiato dal terremoto del 2009 — ha provocato la morte di due operai e il ferimento grave di un terzo lavoratore, estratto vivo dalle macerie dai Vigili del Fuoco e trasportato in codice rosso all’ospedale dell’Aquila.

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Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Fontecchio, Andrea Italo Di Biase, le maestranze dell’impresa aquilana stavano effettuando da una decina di giorni le opere di pulizia, puntellamento e messa in sicurezza dell’esterno quando, all’improvviso, una parete muraria si è abbattuta sulla strada travolgendo i tre operai.

L’edificio è stato posto sotto sequestro per consentire le indagini e accertare la dinamica del cedimento. Profonda commozione è stata espressa dalle istituzioni locali e regionali: il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio hanno inviato il proprio cordoglio ai familiari delle vittime, sottolineando la centralità del tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

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