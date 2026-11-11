Allarme scuole nel Siracusano, la nota dell’Amministrazione di Priolo: l’Assessore Limeri rassicura la cittadinanza

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PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) / CRONACA – In merito all’ondata di allerte e verifiche di sicurezza che sta interessando a livello provinciale gli istituti scolastici del Siracusano, l’Amministrazione comunale di Priolo Gargallo è intervenuta tempestivamente per fornire un aggiornamento diretto e rassicurare la comunità locale e le famiglie.

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L’Assessore alle Politiche Scolastiche Federica Limeri, unitamente all’Amministrazione comunale, si è recata sul posto per seguire in prima persona gli accertamenti e coordinare gli interventi in stretto contatto con le autorità preposte.

Il comunicato dell’Amministrazione e dell’Assessore Limeri

Dall’Amministrazione comunale giunge una nota di chiarimento rivolta ai genitori e al personale scolastico per evitare panico e psicosi ingiustificate:

“Vi informiamo che in questo momento siamo insieme al Dirigente Scolastico e alle Forze dell’Ordine. La situazione a Priolo è al momento sotto controllo ed è attentamente monitorata dalle autorità competenti. I genitori che lo desiderano sono liberi di andare a prendere i propri figli, ma ci teniamo a precisare che non vi sono situazioni di pericolo in corso e la situazione è presidiata”.

Monitoraggio costante sul territorio

La presenza congiunta dei rappresentanti istituzionali, delle Forze dell’Ordine e dei vertici scolastici garantisce un presidio costante dei plessi. Pur lasciando massima libertà alle famiglie nel prelievo anticipato degli studenti, le autorità confermano che le attività di verifica procedono regolarmente e in totale sicurezza

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