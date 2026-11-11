Hegseth salvo dalla procedura di impeachment

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La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, a maggioranza repubblicana, ha bloccato l’avvio della procedura di impeachment nei confronti del Segretario alla Difesa/Guerra, Pete Hegseth, promossa dal repubblicano Thomas Massie.

L’aula ha approvato con 211 voti favorevoli e 204 contrari il trasferimento della risoluzione alla Commissione Giustizia, affossando di fatto l’iniziativa. Lo stesso Massie ha votato contro l’invio in commissione, rimanendo l’unico repubblicano a non allinearsi al partito.

Il presidente Donald Trump ha festeggiato il risultato su Truth Social, commentando: “Il tentativo dei democratici di mettere sotto accusa il Segretario Pete Hegseth è miseramente fallito! Tutti i repubblicani, a eccezione di Thomas Massie, un vero perdente, hanno votato a favore di Pete”.

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