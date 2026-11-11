Siracusa: allarme bomba in diverse scuole, la Questura tranquillizza

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Attimi di mobilitazione in diversi istituti scolastici della provincia di Siracusa a causa di un allarme bomba generalizzato giunto nella mattinata di odierna. La notizia ha spinto numerosi dirigenti scolastici ad avviare verifiche interne di sicurezza e, in diversi plessi del territorio, a far scattare a scopo precauzionale le procedure di evacuazione temporanea degli studenti. Di fronte al diffondersi di voci e apprensioni tra le famiglie, la Questura di Siracusa è intervenuta con una comunicazione d’emergenza diretta per chiarire il quadro della situazione e ripristinare la calma. Dalla Questura del capoluogo aretuseo giunge la conferma che la situazione è costantemente monitorata dalle forze dell’ordine, escludendo allo stato attuale elementi concreti di pericolo. La situazione è attentamente seguita e non c’è nulla di allarmante, insomma. L’invito rivolto alle comunità scolastiche, al personale e alla cittadinanza è quello di non cedere ad allarmismi ingiustificati, affidandosi unicamente ai canali ufficiali e alla consueta collaborazione tra dirigenti scolastici e forze di polizia, alacremente impegnate nell’ispezione dei locali interessati.

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