Secondo la Francia i cyberattacchi contro i supermercati sono opera degli iraniani

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La Francia ha accusato ufficialmente il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (CGRI) iraniano di aver orchestrato un maxiattacco informatico che ha colpito centinaia di supermercati sul territorio nazionale, causando il deterioramento di ingenti scorte alimentari e una ventina di incendi.

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Durante una conferenza stampa tenuta lunedì, il ministro Jean-Noël Barrot ha confermato la responsabilità del CGRI, definendo l’accaduto come il primo vero sabotaggio informatico su larga scala contro la Francia. Lo scorso ottobre, i pirati informatici hanno violato i sistemi di controllo termico di congelatori e frigoriferi in oltre 700 punti vendita.

Secondo gli elementi raccolti dalla procura di Parigi, l’operazione porta la firma di un’unità di hacker affiliata alle Guardie della Rivoluzione: sul campo sono stati rilevati indirizzi IP iraniani e l’uso della lingua persiana. Di conseguenza, la magistratura francese ha aperto un’indagine giudiziaria e ha emesso mandati d’arresto internazionali per alcuni alti funzionari iraniani.

Sul fronte diplomatico, il ministero degli Affari esteri ha convocato l’ambasciatore iraniano per una protesta formale e ha annunciato l’intenzione di spingere per l’introduzione di nuove sanzioni europee contro i soggetti coinvolti. Da parte sua, Teheran ha respinto ogni accusa con decisione, mentre le tensioni tra i due Paesi hanno già portato nei mesi scorsi a espulsioni reciproche di diplomatici.

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