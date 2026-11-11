La salute mentale dei giovani manifestanti francesi è messa a dura prova

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Un giornale francese intervista gli studenti che manifestano

Non siamo (affatto) stanchi. A oltre un mese e mezzo dall’inizio del movimento studentesco, i giovani francesi sono ancora mobilitati, ma la loro salute mentale ne risente. Reportage dal corteo parigino.

«Il contesto generale è piuttosto deprimente; se guardiamo al nostro futuro, non riusciamo a scorgervi granché». In poche parole, Clarisse, 19 anni, riassume il sentimento di un’intera generazione. Giunta a manifestare sotto il cielo grigio di Parigi questo martedì, sottolinea come la mobilitazione sociale che scuote il Paese da un mese e mezzo sia nata da un malessere diffuso tra i giovani.

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I giovani francesi sono particolarmente colpiti da problemi di salute mentale: un terzo della fascia d’età tra gli 11 e i 24 anni manifesta segni di disturbi d’ansia o depressivi. Dopo diverse settimane di mobilitazione, alcuni giovani manifestanti ammettono che il movimento ha un impatto psicologico su di loro.

«Non sappiamo dove stiamo andando»

Il corteo non è ancora partito che inizia già a piovere in rue Soufflot, nell’elegante e molto turistico Quinto arrondissement di Parigi. Studenti delle superiori, universitari e docenti si sono dati appuntamento per denunciare, ancora una volta, le condizioni in cui si svolgono l’apprendimento e l’insegnamento, proseguendo il movimento iniziato a settembre. Alle loro spalle si erge un Panthéon avvolto nella foschia.

Clarisse, studentessa alla Sorbona, ammette: «Studiare in questo momento è complicatissimo. Da un lato bisogna partecipare alle manifestazioni; a volte le lezioni si tengono a distanza, altre volte non c’è proprio nulla. Tutto questo genera ansia: non sappiamo dove stiamo andando». Al suo fianco, l’amica Colombe rincara la dose: «Per i giovani, questo è un periodo difficile. Il diploma di maturità non garantisce l’accesso alla laurea triennale, la triennale non garantisce il master, e il master non garantisce un lavoro. Mi impegno, prendo buoni voti, ma non so se tutto questo ripagherà in futuro. Ho l’impressione che siamo stati un po’ abbandonati a noi stessi».

Nel corteo, questa incertezza riguardo al domani è un sentimento ampiamente condiviso. «Non c’è bisogno dei lacrimogeni per rendere il nostro futuro confuso», si legge su un enorme striscione. Per Raven, si tratta di un timore che si somma a molti altri. «Ciò che crea angoscia è il fatto che il governo non ci ascolti», osserva lo studente, iscritto a un corso di laurea in teatro, preoccupato anche per le modalità di svolgimento degli esami. Mobilitato da settimane, confessa di provare spesso stress e di avere difficoltà a dormire: «L’incertezza si trasforma in ansia e, per chi è già fragile dal punto di vista psicologico, la situazione diventa ancora più complessa».

«Ho ancora degli incubi»

Con un cartello in mano, a Nathanaël non importa granché dei voti. «Non saranno certo un paio di zeri sulla pagella a cambiarmi il futuro», sostiene lo studente quindicenne. Ciò che gli provoca un nodo allo stomaco è, soprattutto, la repressione da parte della polizia. E non a torto: la sua prima manifestazione non è stata affatto una passeggiata. «Sono stato colpito dai gas lacrimogeni e una granata è atterrata proprio accanto a me. In seguito, ho guardato il documentario di Arte sulla gestione dell’ordine pubblico: mi ha fatto venire i brividi». Oggi dice di essersi fatto le ossa. «Ma quando è mia madre ad andare a manifestare, non sto tranquillo», ammette l’adolescente.

«Abbiamo iniziato all’insegna di un trauma», commenta con ironia Emma, studentessa alla Sorbonne Nouvelle. Insieme a tre amiche, stava partecipando a un’assemblea generale organizzata il 5 ottobre dalla sua università per unirsi al movimento studentesco delle scuole superiori. Un raduno che, secondo gli studenti e i docenti presenti, è stato represso con violenza dalle forze dell’ordine; i testimoni riferiscono inoltre di essere stati bloccati in una sorta di “sacca” (tecnica nota come *nassage*) per diverse ore.

Una volta aperto l’argomento, le quattro giovani non smettono più di parlare, visibilmente ancora sotto shock per quanto accaduto. L’episodio ha, tra le altre cose, riattivato un disturbo da stress post-traumatico di cui Adèle soffriva già. «Sono dovuta tornare da mia madre, che non vive a Parigi, e per due settimane sono uscita solo per andare alle manifestazioni. Non ero in grado di fare assolutamente nulla. Ho ancora degli incubi, è una situazione insostenibile», racconta la studentessa.

«La lotta aiuta la salute mentale a migliorare»

Per Victoria, studentessa al terzo anno di spagnolo, la mobilitazione e i suoi effetti sulla salute mentale sono una presenza costante: «È un continuo susseguirsi di paura, pianti e stanchezza». A turbarla particolarmente sono le operazioni di ordine pubblico: elicotteri in volo, reparti antisommossa, manifestanti che riportano mutilazioni… «Sui telefoni, in TV, sui social, non si vede altro», osserva. «Anche quando non siamo a una manifestazione, vediamo poliziotti ovunque».

«Ci pensiamo continuamente. Non abbiamo più una vita al di fuori di tutto questo», aggiunge Emma, anch’ella profondamente coinvolta nel movimento e in tutto ciò che ne è scaturito dalla fine di settembre. La studentessa confessa di aver talvolta cercato delle scuse per non partecipare. A quel punto, però, subentrano i sensi di colpa: «Quando non ci sei, ti senti comunque male per non essere venuta. Non ho potuto partecipare alla manifestazione del 24 e mi sono sentita in colpa». Dal canto suo, Anaïs riassume così la situazione: «Ci costringiamo a venire, ma è una prova durissima».

Per riuscire a reggere mentalmente, «cerchiamo conforto ovunque», racconta Emma. «Ho degli amici che si riguardano le serie TV che amavano quando avevano 12 anni», osserva, quasi sorpresa. Ammette che il suo rapporto con la mobilitazione è talvolta paradossale: se da un lato il contesto sociale è fonte di angoscia, dall’altro «la lotta aiuta la salute mentale a migliorare». Un sentimento condiviso da tutti i giovani intervistati da *20 Minutes*, i quali spiegano che, se continuano a mobilitarsi, è perché nutrono ancora speranza.

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