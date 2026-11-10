Cyberattacchi ai frigoriferi, Parigi chiede sanzioni UE contro l’Iran. Tajani: «In Italia matrice filorussa»

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PARIGI / ROMA / CYBERSECURITY – Si trasforma in un delicato caso diplomatico e di sicurezza internazionale l’ondata di cyber-sabotaggi che nello scorso mese di ottobre ha colpito la catena del freddo e le reti logistiche di oltre 700 supermercati e punti vendita in Francia, estendendosi ad altri Paesi europei tra cui Italia, Germania, Regno Unito e Portogallo.

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All’indomani dell’apertura formale dell’inchiesta giudiziaria a Parigi a carico di Shahid Kaveh – l’unità di guerra cibernetica del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) – le diplomazie del continente e i ministeri degli Esteri si muovono per tracciare una risposta coordinata di fronte a quella che viene definita come una vera e propria minaccia ibrida.

La Francia accelera: mandati d’arresto internazionali e sanzioni UE

Le indagini condotte dalla sezione specializzata J3 della Procura di Parigi e dai servizi d’intelligence informatica d’Oltralpe hanno consentito di isolare gli elementi probatori dell’intrusione. Secondo gli inquirenti, le “impronte digitali” lasciate dagli hacktivisti indicano con precisione la matrice di Teheran: codici e stringhe scritti in lingua farsi e indirizzi IP che indirizzano direttamente a terminali situati nel territorio iraniano.

Forte di questi riscontri, la magistratura francese ha disposto la richiesta di mandati di arresto internazionale nei confronti del comandante del gruppo Shahid Kaveh e dei suoi principali luogotenenti. Contestualmente, il Ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, a margine del vertice ministeriale del G7 a Parigi, ha convocato l’ambasciatore della Repubblica Islamica e ha annunciato la volontà di promuovere severi pacchetti di sanzioni a livello di Unione Europea, la cui discussione è attesa al Consiglio Affari Esteri di Bruxelles.

Di contro, dal Ministero degli Esteri iraniano giunge una netta smentita: Teheran ha bolla le accuse come “infondate speculazioni” finalizzate a esacerbare le pressioni politiche internazionali.

La posizione dell’Italia: Tajani indica la pista filorussa

Sul versante italiano, la linea della Farnesina traccia una demarcazione sfumata tra l’episodio transalpino e le recenti scorribande informatiche registrate sulle infrastrutture critiche e commerciali nazionali.

Intervenendo a margine dei lavori del G7, il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha evidenziato come il quadro delle responsabilità per i blitz in territorio italiano presenti elementi distinti:

“Quelli che hanno colpito l’Italia certamente sono filorussi, ma non sappiamo ancora se dietro ci sia direttamente il governo di Mosca”.

Dichiarazioni che confermano l’esistenza di un panorama di minacce cibernetiche multi-vettore – con gruppi hacktivisti mediorientali da un lato e cellule vicine al Cremlino dall’altro – capaci di coordinare o sovrapporre azioni dimostrative ed estorsive ai danni del settore alimentare, sanitario e distributivo dei Paesi occidentali.

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