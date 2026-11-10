Tragedia sul lavoro alla Zona Industriale di Catania: operaio 44enne precipita dal tetto e muore

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CATANIA / CRONACA – Una nuova tragedia si consuma nel cuore dell’area produttiva etnea, riaprendo con forza la piaga degli incidenti mortali sul lavoro. Un operaio di 44 anni ha perso la vita questo pomeriggio a causa di una rovinosa caduta avvenuta all’interno della Zona Industriale di Catania.

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La vittima era salita sul tetto di uno dei capannoni di un’azienda specializzata nella fabbricazione di stampi, portastampi, sagome e forme per macchine. L’uomo era impegnato in alcuni interventi di manutenzione straordinaria e riparazione per eliminare una serie di infiltrazioni d’acqua piovana quando, per cause in corso di accertamento, la copertura dell’immobile ha improvvisamente ceduto sotto il suo peso.

Inutili i soccorsi: rilievi di Polizia e Spresal

L’impatto al suolo, dopo un volo di diversi metri, si è rivelato fatale: il 44enne è deceduto sul colpo. Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118 con un’auto medicalizzata, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’operaio.

Per i rilievi di rito e l’avvio delle indagini sono intervenuti gli agenti delle Sezioni Volanti della Questura di Catania e i tecnici dello SPRESAL (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Asp di Catania). Gli ispettori dell’azienda sanitaria e le forze dell’ordine hanno posto sotto sequestro l’area per ricostruire con esattezza la dinamica dell’evento, verificare l’idoneità delle strutture e accertare l’eventuale presenza dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

La denuncia della Uil: «Siamo dinanzi a una strage, serve il reato di omicidio sul lavoro»

L’ennesima morte bianca ha provocato l’immediata e dura reazione del sindacato. In una nota congiunta, il commissario straordinario della Uil Sicilia Emanuele Ronzoni, la segretaria generale della Uil Catania Enza Meli e il responsabile del dipartimento territoriale Industria Giuseppe Caramanna hanno espresso il cordoglio dell’organizzazione e alzato i toni dello scontro sulle tutele nei cantieri:

“Proviamo rabbia e dolore perché a Catania si continua a morire di lavoro, mentre le denunce di infortunio aumentano di mese in mese. #Zeromortisullavoro deve diventare la battaglia della vita per tutti, non solo per il nostro sindacato. È inaccettabile che pure oggi un operaio non tornerà a casa. È inaccettabile che un’altra famiglia sarà segnata per sempre da un evento tragico, su cui chiediamo verità e giustizia”.

Gli esponenti sindacali hanno sollecitato un intervento strutturale da parte degli organi di governo regionali e nazionali:

“Siamo dinanzi a una strage che acquisisce ogni giorno proporzioni sempre più grandi e inquietanti. Siamo ben oltre l’emergenza, ma la sfida non viene adeguatamente raccolta dalle istituzioni politiche che dovrebbero assicurare misure e risorse per una prevenzione efficace. Servono più controlli, formazione rigorosa e prevenzione capillare. È necessaria l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro”.

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