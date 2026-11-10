Centrodestra a Siracusa, Vinciullo (Grande Sicilia) contrattacca: «Cannata a che gioco sta giocando? Se continua con i veti resterà isolato»

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SIRACUSA / POLITICA – La resa dei conti nel centrodestra siracusano registra un ulteriore e infuocato capitolo che consuma la frattura tra le componenti della coalizione. A poche ore dal secco “no” dell’onorevole Luca Cannata (FdI) alla partecipazione a un tavolo unitario finché il movimento Grande Sicilia sosterrà il sindaco Francesco Italia, arriva la durissima replica del commissario provinciale di Grande Sicilia, l’onorevole professore Vincenzo Vinciullo.

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L’esponente politico respinge al mittente l’ultimatum sulla mozione di sfiducia in Consiglio comunale, accusando il parlamentare di Fratelli d’Italia di sabotare scientemente la ricomposizione dell’alleanza di governo per puri calcoli di bottega elettorale.

Vinciullo: «Cannata invoca l’unità ma pone veti per impedire il dialogo»

Nel commentare il netto rifiuto opposto da Cannata all’invito alla tregua – rilanciato nelle stesse ore anche dagli alleati di Lega e Noi Moderati –, Vinciullo mette a nudo quello che definisce un atteggiamento contraddittorio e distruttivo:

“Cannata, a che gioco sta giocando? Invoca l’unità del centrodestra ma poi dice no al tavolo unitario. Così facendo fa pensare che anteponga i propri interessi elettorali a quelli della coalizione. Abbiamo proposto come Grande Sicilia un tavolo di concertazione provinciale; le sue dichiarazioni non fanno altro che certificare la sua totale indisponibilità al dialogo. Mentre le altre forze politiche hanno manifestato disponibilità ad avviare un confronto, Cannata sceglie la strada del diniego, accampando scuse e critiche fuori luogo”.

Il commissario provinciale di Grande Sicilia rivendica la bontà della proposta di mediazione e condanna il metodo degli ultimatum interni:

“Si continua a parlare della situazione amministrativa di Siracusa come pretesto per sottrarsi al confronto. Il centrodestra, però, non può essere costruito attraverso veti, imposizioni e delegittimazioni quotidiane degli alleati. Cannata sembra guardare più ai propri equilibri interni che all’interesse complessivo della coalizione. Ma si badi bene: la delegittimazione degli alleati isola politicamente proprio chi la pratica”.

L’affondo sul ridimensionamento di Fratelli d’Italia in provincia

L’ex parlamentare regionale alza ulteriormente il tiro, spostando il piano del confronto sull’analisi della tenuta organizzativa e del peso politico di Fratelli d’Italia sul territorio siracusano:

“Del resto, l’onorevole Luca Cannata in provincia di Siracusa si è progressivamente indebolito con l’abbandono del suo partito da parte di deputati, amministratori, sindaci, esponenti politici e consiglieri comunali. Una situazione che, anziché indurlo a riflettere e a fare autocritica, lo spinge ad accanirsi contro gli alleati per nascondere le proprie debolezze. Si metta il cuore in pace: Grande Sicilia non consentirà che questo schema venga applicato all’intera coalizione”.

L’avvertimento finale: «Il rischio isolamento è suo, non di Grande Sicilia»

Vinciullo conclude la nota ribadendo la ferma disponibilità di Grande Sicilia al confronto con gli altri partiti dell’area moderata e di destra, lanciando un chiaro avvertimento sull’evoluzione delle trattative per i futuri assetti amministrativi nei Comuni al voto:

“Se Cannata continuerà a porre veti e a rifiutare il confronto, a correre il rischio di rimanere fuori dal percorso di ricomposizione del centrodestra è proprio lui, non Grande Sicilia. Per quanto ci riguarda ci siamo resi sempre disponibili al confronto e continuiamo ad esserlo. L’unità si costruisce con il rispetto reciproco e il dialogo, mai con le imposizioni”.

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