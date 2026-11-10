Siracusa, Cannata (FdI) strappa con Grande Sicilia: «Vinciullo fa da paravento a Carta e Italia. Niente tavoli, lo spartiacque è la sfiducia»

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SIRACUSA / POLITICA – La spaccatura all’interno del centrodestra siracusano si trasforma in un vero e proprio muro contro muro che rischia di ridisegnare irrimediabilmente gli assetti dell’intera provincia. A seguito della replica del commissario di Grande Sicilia Vincenzo Vinciullo sulla crisi della SRR ATO Siracusa Provincia, il parlamentare nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata lancia un contrattacco frontale, chiudendo definitivamente la porta a ogni ipotesi di tavolo unitario di coalizione che includa gli alleati di governo di Francesco Italia.

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Il vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera respinge al mittente le accuse e fissa una linea di demarcazione politica invalicabile: la mozione di sfiducia al sindaco del capoluogo aretuseo.

Cannata: «Vinciullo fa da scudo a Carta e Italia. Sul commissariamento fallimento conclamato»

Nel ricostruire i passaggi tecnici che hanno condotto al commissariamento dell’ente d’ambito per la gestione dei rifiuti, Cannata risponde punto su punto alle argomentazioni di Vinciullo sulle presunte incompatibilità nel Consiglio d’Amministrazione:

“Prima sull’acqua, adesso sui rifiuti. Quando tocca a Carta e Italia rispondere ai cittadini, parla Vinciullo. Stavolta è proprio il suo argomento sulle incompatibilità a chiamare in causa l’amministrazione comunale di Siracusa. Se il segretario comunale aveva segnalato possibili incompatibilità nel CdA della SRR, l’amministrazione aveva il dovere di affrontare il problema proponendo un altro nome. Il presidente aveva rassegnato le dimissioni il 31 luglio; il 22 settembre il Comune ha invece chiesto l’intervento della Regione. L’amministrazione Italia ha scelto la strada del commissariamento e ha così certificato il proprio fallimento politico. È questo l’autocommissariamento di cui parlo”.

Il deputato di FdI rivendica poi il proprio passato amministrativo al Comune di Avola, sferrando un attacco diretto alla gestione del potere del duo Carta-Italia:

“Quando ero sindaco di Avola ci si confrontava tra sindaci e le decisioni si prendevano collegialmente. Oggi Carta e Italia pretendono, con arroganza, di accentrare le scelte, dall’acqua ai rifiuti, e di governare con la loro cricca. A Siracusa i cittadini fanno i conti con i disservizi idrici e ora la SRR è commissariata proprio mentre deve preparare un affidamento da circa 160 milioni di euro”.

Il caso Aretusacque e la smentita sulle poltrone

Cannata risponde con fermezza anche alle insinuazioni sollevate da Vinciullo in merito a presunte pressioni per la nomina di un legale di fiducia all’interno del CdA di Aretusacque:

“Le posizioni che ho sostenuto su Aretusacque le ho messe per iscritto e sono agli atti pubblici delle assemblee: ho sempre sostenuto che gli incarichi vadano assegnati sulla base del merito e delle competenze. L’insinuazione di un interesse personale è priva di fondamento. E se qualcuno pensa di comprarsi il mio silenzio con una poltrona, ha sbagliato interlocutore”.

Ultimatum a Grande Sicilia: «La sfiducia ad Italia sarà lo spartiacque. Con loro nessun tavolo»

L’affondo finale del parlamentare stravolge i tentativi di mediazione promossi nelle ultime ore da Noi Moderati e dalla Lega, congelando la convocazione del vertice provinciale di coalizione:

“La mozione di sfiducia sarà lo spartiacque. Grande Sicilia scelga in Consiglio comunale: o vota la sfiducia a Francesco Italia oppure si assume davanti ai siracusani la responsabilità di tenerlo in piedi e di prolungare il fallimento di questa amministrazione. Fratelli d’Italia si confronterà soltanto con le altre forze del centrodestra che oggi sono all’opposizione a Siracusa. Finché Grande Sicilia sosterrà Italia, nessun tavolo con loro. Chi ha chiesto il voto come alternativa a Italia e oggi lo tiene in piedi tradisce il mandato ricevuto dagli elettori”.

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