Caccia in Sicilia, firmato il nuovo calendario venatorio 2026/2027: soddisfazione di Auteri (Lega)

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PALERMO / REGIONE – Riparte ufficialmente la stagione venatoria in Sicilia. Dopo le incertezze e la temporanea sospensione dell’attività disposta dal Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, è arrivata la firma sul nuovo calendario venatorio regionale valido per la stagione 2026/2027.

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L’adozione del provvedimento incassa il plauso del parlamentare regionale Carlo Auteri, deputato dell’ARS del gruppo Lega – Italia Federale, che ha espresso forte soddisfazione per il superamento dell’impasse burocratica e legale.

Auteri: «Svolta necessaria dopo la sospensione del TAR»

Nel commentare il via libera al nuovo decreto, il parlamentare del Carroccio ha sottolineato la tempestività dell’intervento dell’Assessorato regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea:

“Accolgo con grande soddisfazione la firma del nuovo calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, che consente di superare una situazione di incertezza e restituire serenità al mondo venatorio siciliano. È una risposta concreta e attesa, arrivata grazie al lavoro tempestivo dell’assessore regionale Luca Sammartino, al quale va il mio apprezzamento”.

Parere positivo ISPRA ed equilibrio con l’ecosistema

Il nuovo calendario ha ottenuto il parere favorevole dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), elemento cardine per superare i rilievi dei giudici amministrativi e garantire la piena tenuta giuridica del testo:

“Il provvedimento dimostra che è possibile garantire lo svolgimento dell’attività venatoria nel pieno rispetto delle prescrizioni ambientali. È questo l’equilibrio che dobbiamo perseguire, senza contrapposizioni ideologiche e con la consapevolezza che la tutela della fauna e il rispetto delle regole devono accompagnarsi al riconoscimento dei diritti di chi pratica la caccia in maniera responsabile”.

Verso un quadro normativo stabile e basato su dati scientifici

La nota di Auteri si conclude con un appello affinché l’attività venatoria trovi una programmazione pluriennale al riparo da continui ricorsi e contenziosi legali ad ogni avvio di stagione:

“I cacciatori siciliani meritano rispetto e soprattutto regole chiare. Non è accettabile che ogni stagione venatoria sia accompagnata da incertezze che rendono difficile programmare un’attività esercitata nel rispetto della legge. Adesso è necessario guardare avanti, continuando a lavorare per una gestione faunistica equilibrata, fondata su dati scientifici, programmazione e confronto con le associazioni venatorie. La caccia regolamentata deve trovare il proprio spazio all’interno di una politica di gestione del territorio che tenga insieme sostenibilità ambientale e tutela delle attività legali”.

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