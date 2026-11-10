Centrodestra siracusano, anche Di Mare (Lega) chiede la tregua: «L’unità non sia solo una necessità elettorale»

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SIRACUSA / POLITICA – Si arricchisce di un nuovo ed importante tassello il dibattito politico attorno alle spaccature che stanno interessando la coalizione di centrodestra nella provincia di Siracusa. All’indomani degli scontri mediatici sulla gestione della SRR e del bando rifiuti da 160 milioni, e dopo l’accorato appello di Noi Moderati, giunge la presa di posizione ufficiale di Di Mare, esponente della Lega – Italia Federale.

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Il rappresentante leghista lancia un severo monito contro i personalismi e le contrapposizioni individuali, chiedendo l’immediata convocazione del tavolo provinciale di coalizione prima che le imminenti scadenze amministrative compromettano la tenuta dell’alleanza.

Di Mare (Lega): «Abbassare i toni, basta protagonismi»

Nel declinare il proprio intervento, il dirigente del Carroccio ha richiamato le forze di maggioranza alla moderazione e alla disciplina di squadra:

“L’unità del centrodestra è un valore irrinunciabile, che abbiamo il dovere di difendere e rafforzare. Le divisioni non portano da nessuna parte e rischiano soltanto di indebolire un progetto politico che deve mettere al centro le esigenze dei cittadini e il futuro dei nostri territori. È il momento della moderazione, del dialogo e della responsabilità, non dei protagonismi. Le diverse sensibilità che compongono la nostra coalizione rappresentano una ricchezza, non un ostacolo. Dobbiamo recuperare la capacità di confrontarci senza trasformare ogni divergenza in uno scontro pubblico”.

L’unità come metodo di lavoro quotidiano, non solo per fare le liste

Sulla proposta di istituire un vertice permanente tra i segretari provinciali dei partiti d’area, Di Mare sollecita tempi rapidi e continuità metodologica, evitando che l’alleanza si riduca a un mero accordo tattico in prossimità delle urne:

“Nessuno può pensare di costruire da solo il futuro del centrodestra, servono rispetto reciproco, spirito di squadra e soprattutto la volontà di lavorare insieme. Ben venga il tavolo provinciale, ma sediamoci adesso, senza aspettare che siano le elezioni a imporci di trovare un accordo. Dobbiamo cominciare a programmare e costruire una visione condivisa per la provincia di Siracusa perché l’unità non può essere soltanto una necessità elettorale, da richiamare quando bisogna presentare liste o scegliere candidati”.

L’appello finale: «Dimostrare ai cittadini che la coalizione esiste ed è solida»

La nota del referente leghista si conclude con un accorato invito a superare le polemiche per concentrarsi sulle risposte amministrative da dare alla comunità siracusana:

“L’unità deve essere un metodo di lavoro quotidiano, fondato sulla collegialità e sulla condivisione delle scelte. Le persone si aspettano risposte concrete ai problemi del territorio, non una continua contrapposizione tra le forze politiche che dovrebbero condividere lo stesso percorso. Il mio è un appello a tutte le componenti del centrodestra provinciale: abbassiamo i toni, superiamo le divisioni e torniamo a confrontarci attorno a un tavolo. Senza personalismi, senza protagonisti. L’unità non è un’opzione, è la condizione indispensabile per andare avanti insieme”.

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