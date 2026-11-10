Raccolta rifiuti, allarme sulla sicurezza dei mezzi Risam

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Freni inefficienti, pneumatici in condizioni precarie, anomalie meccaniche ricorrenti e veicoli che, secondo le segnalazioni, sarebbero stati privati del filtro antiparticolato. È il quadro denunciato dalle organizzazioni sindacali FP CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI in una nota inviata al Comune di Siracusa, alla società Risam e all’amministratore giudiziario Eduardo Grimaldi, nominato dal Tribunale di Nocera Inferiore. Una situazione che riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza dei mezzi utilizzati per la raccolta dei rifiuti e sulle possibili ripercussioni sulla regolarità del servizio.

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A intervenire sulla vicenda è Paolo Cavallaro, capogruppo di Fratelli d’Italia, che esprime preoccupazione per le segnalazioni dei sindacati e chiede verifiche immediate, non soltanto sulle condizioni dei mezzi, ma anche sull’organizzazione del lavoro.

«È un quadro che richiede la massima attenzione per le possibili conseguenze sulla sicurezza dei lavoratori e delle persone che ogni giorno percorrono le nostre strade», afferma Cavallaro.

La nota sindacale evidenzierebbe anche l’assenza di un preposto stabile per il coordinamento delle attività quotidiane e la mancata consegna degli indumenti da lavoro da oltre un anno. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, alcuni operatori sarebbero costretti a utilizzare abiti improvvisati, logori e persino strappati. Da qui la richiesta di controlli su tutti i veicoli, sospensione di quelli non idonei, fornitura delle dotazioni necessarie e convocazione urgente di un incontro con l’azienda e il sindaco.

Cavallaro esprime solidarietà ai lavoratori e allarga il problema alla sicurezza pubblica. «Le segnalazioni su freni e pneumatici riguardano direttamente anche pedoni, automobilisti, motociclisti e ciclisti». Per questo sollecita controlli mirati della Polizia locale sui mezzi effettivamente impiegati nella raccolta, con verifiche su efficienza, revisioni, assicurazioni e regolarità della circolazione, avvalendosi degli organismi tecnici competenti per gli approfondimenti necessari.

Il capogruppo ricorda di avere già sollevato la questione nei mesi scorsi. Dal 5 febbraio aveva chiesto l’audizione del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), l’elenco dei mezzi operativi, guasti o in manutenzione e un sopralluogo al cantiere. Successivamente aveva sollecitato chiarimenti sulle manutenzioni, intervenendo anche dopo l’incendio di una spazzatrice alla Borgata e la segnalazione di un veicolo privo di clacson.

«La manutenzione resta responsabilità del gestore. Il Comune deve esercitare i controlli sull’appalto di propria competenza», sottolinea, ricordando che gli stessi uffici comunali avrebbero richiamato il proprio compito di verifica delle revisioni, delle assicurazioni e della legittima circolazione dei mezzi, anche alla luce di una diffida del DEC sul loro utilizzo.

Un’altra preoccupazione riguarda la continuità del servizio. L’eventuale fermo di più veicoli non idonei, senza una tempestiva sostituzione, potrebbe infatti provocare disservizi nella raccolta e nello spazzamento, con conseguenze sulla pulizia della città. A questo si aggiunge la necessità, per l’attuale gestione sottoposta ad amministrazione giudiziaria, di disporre delle risorse economiche e organizzative necessarie per reperire mezzi sostitutivi e garantire gli interventi di manutenzione.

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