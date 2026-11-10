Centrodestra siracusano, Germano (Noi Moderati) lancia l’appello: «Basta divisioni, serve unità e chiarezza sulle giunte spurie»

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SIRACUSA / POLITICA – All’indomani dello scontro aperto tra Fratelli d’Italia e il movimento Grande Sicilia sui temi della governance dei rifiuti e della SRR, si levano le prime voci di mediazione all’interno del centrodestra siracusano per evitare l’implosione della coalizione. A prendere posizione con un articolato appello politico è Germano, rappresentante del partito Noi Moderati.

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L’esponente politico richiama tutti gli alleati di governo – Lega, Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia e le altre formazioni d’area – al senso di responsabilità e alla ricomposizione dei contrasti in vista dei cruciali appuntamenti con le urne a Noto, Avola e nel capoluogo aretuseo.

Germano: «Mettere da parte le contrapposizioni personali»

Nel declinare la propria proposta politica, il referente di Noi Moderati ha sollecitato l’apertura immediata delle sedi di confronto e l’avvio di un percorso unitario reale:

“Il centrodestra ha davanti a sé appuntamenti elettorali importanti che impongono un salto di qualità e una chiara assunzione di responsabilità da parte di tutti. Non possiamo permetterci che le divisioni e le polemiche prevalgano sulla necessità di costruire un progetto politico comune. Mi rivolgo a Lega, Grande Sicilia, Forza Italia, Fratelli d’Italia e a tutte le altre forze politiche che si riconoscono nel centrodestra nazionale. La nostra forza è sempre stata la capacità di restare uniti, pur nel rispetto delle diverse sensibilità. È a questi valori che dobbiamo tornare, mettendo da parte le contrapposizioni personali e privilegiando il confronto sui programmi e sulle prospettive dei nostri territori”.

Tavolo provinciale, rimpasti amministrativi e la scure sulle “giunte spurie”

Per Germano, la richiesta avanzata nei giorni scorsi per l’istituzione di un tavolo provinciale di coalizione non deve trasformarsi in una mera formalità passiva, ma deve produrre effetti diretti sulla geografia di governo nei singoli Comuni:

Integrazione delle forze escluse: “Dopo il suo avvio, sarebbe auspicabile procedere anche a una ricomposizione delle giunte nei Comuni amministrati dal centrodestra, coinvolgendo le forze politiche che oggi non fanno parte delle maggioranze pur riconoscendosi nella coalizione”.

“Dopo il suo avvio, sarebbe auspicabile procedere anche a una ricomposizione delle giunte nei Comuni amministrati dal centrodestra, coinvolgendo le forze politiche che oggi non fanno parte delle maggioranze pur riconoscendosi nella coalizione”. Superamento delle giunte complesse o spurie: “Allo stesso tempo occorre affrontare con chiarezza la questione delle giunte spurie che esistono in diversi Comuni della provincia, dove gli equilibri amministrativi non rispecchiano le alleanze politiche nazionali. Non possiamo chiedere unità in vista delle elezioni e continuare a mantenere, nei territori, assetti politici contraddittori”.

Unita e coerenza per tornare credibili agli occhi dei cittadini

La nota dell’esponente moderato si conclude con una sollecitazione alla disciplina di partito e alla coerenza degli alleati:

“Il mio è un appello alla responsabilità e alla coerenza. Le prossime elezioni devono trovarci pronti, con una coalizione unita, credibile e capace di offrire ai cittadini una proposta amministrativa seria. Le differenze possono e devono essere discusse, ma senza perdere di vista ciò che ci unisce. Il centrodestra torni a fare squadra, partendo dai territori e dalle scelte amministrative”.

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