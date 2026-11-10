Non sussiste il “sistema corruttivo” ipotizzato a Milano

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La Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per il sindaco Beppe Sala e i principali indagati nell’ambito della vasta inchiesta sull’urbanistica cittadina. Dopo oltre un anno di accertamenti, gli inquirenti hanno stabilito che non sussistono elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza del presunto «sistema corruttivo» ipotizzato inizialmente, volto ad accelerare e favorire l’approvazione di grandi progetti immobiliari attraverso permessi edilizi irregolari.

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La richiesta di archiviazione – che dovrà ora essere validata dal giudice per le indagini preliminari (GIP) – riguarda, oltre a Beppe Sala, figure di spicco come l’ex assessore Giancarlo Tancredi, l’architetto Stefano Boeri, Manfredi Catella (AD di Coima) e diversi altri professionisti, ex membri della commissione paesaggio e costruttori. Già nei mesi scorsi le misure cautelari inizialmente disposte per alcuni degli indagati erano state revocate dal tribunale del riesame e confermate dalla Cassazione per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

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