Maxi blitz internazionale dell’Interpol contro il traffico di migranti: 262 arresti

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Un’ampia operazione coordinata dall’Interpol (denominata Communis Maris) e condotta tra il 5 e l’8 ottobre dalle forze di polizia di 16 nazioni – tra cui Italia, Spagna, Francia, Marocco e Algeria – ha inferto un duro colpo alle reti criminali attive nel Mediterraneo e lungo la rotta atlantica dell’Africa occidentale.

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Il bilancio dell’intervento comprende:

262 persone arrestate (221 per traffico di migranti, 16 per tratta e 25 per reati correlati, come la falsificazione di documenti).

41 organizzazioni criminali smantellate o colpite.

109 potenziali vittime di tratta identificate e 1.715 migranti rintracciati in situazione irregolare.

434 nuove indagini avviate nei paesi partecipanti.

Numerosi gli interventi in mare, tra cui il salvataggio di 70 persone (di cui 30 minori) al largo del Marocco e l’intercettazione di una piroga con 80 persone a bordo partita dal Senegal e bloccata dalle autorità mauritane.

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