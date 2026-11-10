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Maxi blitz internazionale dell’Interpol contro il traffico di migranti: 262 arresti

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Un’ampia operazione coordinata dall’Interpol (denominata Communis Maris) e condotta tra il 5 e l’8 ottobre dalle forze di polizia di 16 nazioni – tra cui Italia, Spagna, Francia, Marocco e Algeria – ha inferto un duro colpo alle reti criminali attive nel Mediterraneo e lungo la rotta atlantica dell’Africa occidentale.

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Il bilancio dell’intervento comprende:

  • 262 persone arrestate (221 per traffico di migranti, 16 per tratta e 25 per reati correlati, come la falsificazione di documenti).
  • 41 organizzazioni criminali smantellate o colpite.
  • 109 potenziali vittime di tratta identificate e 1.715 migranti rintracciati in situazione irregolare.
  • 434 nuove indagini avviate nei paesi partecipanti.

Numerosi gli interventi in mare, tra cui il salvataggio di 70 persone (di cui 30 minori) al largo del Marocco e l’intercettazione di una piroga con 80 persone a bordo partita dal Senegal e bloccata dalle autorità mauritane.

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