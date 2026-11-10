Giallo di Riposto, l’esame medico-legale sul corpo di Noemi Pellizzeri: strangolata prima di essere impiccata

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RIPOSTO (CATANIA) / CRONACA – Un’agonia prolungata, scandita da minuti drammatici che restituiscono il profilo di una violenza cieca e metodica. È l’inquietante e tragico scenario che emergerebbe dalle indiscrezioni relative alle perizie medico-legali e forensi sui dettagli dell’omicidio di Noemi Pellizzeri, la giovane madre di 33 anni trovata morta lo scorso 23 agosto all’interno della propria abitazione a Riposto.

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Secondo quanto trapelato da fonti accreditate, la giovane sarebbe stata prima strangolata – perdendo la conoscenza per via della progressiva privazione d’ossigeno – e successivamente legata con una corda a una trave in legno della cucina, dove sarebbe morta soffocata dopo circa quindici minuti.

Le indagini sui reperti biologici del RIS di Messina

Mentre la Procura della Repubblica continua a mantenere il più stretto riserbo sulle risultanze investigative, l’attenzione degli inquirenti è concentrata sulle analisi svolte dagli specialisti dei Carabinieri del RIS di Messina, attualmente intenti a completare le relazioni tecniche definitive.

I rilievi dattiloscopici, le tracce biologiche e genetiche prelevate all’interno dell’appartamento e l’analisi dei dispositivi digitali sequestrati costituiscono il perno dell’accusa per accertare con esattezza scientifica la presenza di terzi nell’abitazione al momento del delitto, oltre a verificare la totale compatibilità tra i segni riscontrati sul corpo della vittima e le strutture della casa.

Sotto indagine l’amico speciale: attesi gli sviluppi procedurali

Nel registro degli indagati figura il nome di Tony Proietto, descritto come amico speciale della vittima. Il deposito formale delle relazioni medico-legali e il rilascio degli esiti di laboratorio del RIS rappresentano i passaggi cruciali che potrebbero stringere il cerchio attorno al responsabile, portando a svolte imminenti sull’assegnazione delle responsabilità penali.

Sullo sfondo resta il dolore dei familiari e la tutela dei tre figli piccoli della donna, in attesa che la giustizia faccia piena luce sulla tragedia che ha sconvolto la comunità ripostese.

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