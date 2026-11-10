Pachino, pestato a calci e bastonate per una frase offensiva: tre arresti per tentato omicidio

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PACHINO / CRONACA – Svolta nelle indagini sul grave episodio di violenza consumatosi la notte dello scorso 25 agosto in via Taranto a Pachino. I Carabinieri della Compagnia di Noto hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre persone ritenute responsabili, in concorso tra loro, del tentato omicidio di un diciottenne del posto.

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Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la custodia cautelare in carcere per due uomini di 46 e 22 anni, entrambi già gravati da precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Per le medesime responsabilità, il GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha emesso un provvedimento cautelare a carico di un quindicenne, collocato in un Istituto Penale per i Minorenni (IPM).

La ricostruzione dell’aggressione: calci, bastonate e fendenti

L’attività d’indagine condotta dai militari dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Noto e coordinata dalla Procura siracusana si è avvalsa di complesse attività tecniche e dell’analisi minuziosa delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

La notte del 25 agosto, per futili motivi legati a pregressi attriti scaturiti da una frase offensiva che la vittima avrebbe rivolto al quarantaseienne, i tre indagati hanno sferrato una violentissima spedizione punitiva contro il diciottenne. Il giovane è stato colpito a ripetizione con calci, bastonate e armi da taglio, riportando lesioni gravissime con una prognosi superiore ai 40 giorni.

Minacce ai passanti per impedire i soccorsi

Dall’inchiesta è emerso un ulteriore dettaglio di particolare gravità: durante il pestaggio, uno degli indagati ha rivolto esplicite minacce di morte agli occupanti di un’autovettura di passaggio, intimando loro di allontanarsi subito per impedire che prestassero primo soccorso al diciottenne rimasto esanime sull’asfalto.

La misura cautelare in carcere è stata notificata ai due maggiorenni direttamente presso gli istituti di pena dove si trovavano già reclusi per altra causa.

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