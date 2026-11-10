Augusta, fa razzia di merce nella zona commerciale: denunciato un 28esimo ragusano

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AUGUSTA / CRONACA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Augusta hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Siracusa un 28enne originario di Ragusa, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato continuo.

L’intervento è scattato durante i consueti servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione dei reati contro il patrimonio nelle aree a maggior concentrazione commerciale del comune megarese.

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La perquisizione nell’auto e il recupero della refurtiva

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo mentre si aggirava con atteggiamento sospetto alla guida della propria autovettura tra i parcheggi della zona commerciale di Augusta. Deciso il controllo, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare del 28enne.

All’interno dell’abitacolo sono stati rinvenuti numerosi prodotti di vario genere – dall’elettronica alla merce di consumo –, per un valore complessivo stimato in 830,00 euro. Dai successivi accertamenti speditivi, gli articoli sono risultati essere il provento di una serie di furti a catena messi a segno poco prima ai danni di diversi esercizi commerciali della zona.

L’intera refurtiva recuperata dai Carabinieri è stata interamente restituita ai legittimi proprietari dei punti vendita colpiti, mentre per il giovane ragusano è scattata la denuncia a piede libero.

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