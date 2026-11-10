La mafia dei pascoli puntava ai fondi UE: blitz tra Catania, Messina, Enna e Ragusa, 7 arresti

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CESARÒ (ME) / CRONACA – La mafia dei pascoli continua a far sentire la sua pressione soffocante nel cuore della Sicilia, puntando al controllo sistematico delle risorse economiche dell’Unione Europea destinate all’agricoltura e alla zootecnia. All’alba di oggi un maxi blitz antimafia ha scosso il comprensorio dei Nebrodi, estendendosi lungo le province di Messina, Catania, Enna e Ragusa.

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I Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno tratto in arresto 7 persone. I reati a vario titolo contestati vanno dall’associazione a delinquere di tipo mafioso all’estorsione aggravata dal metodo mafioso, fino all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.

La piramide del clan Caputo-Pruiti e l’ombra dei Santapaola

L’inchiesta condotta dall’Arma e coordinata dai magistrati della DDA ha consentito per la prima volta di ricostruire con precisione analitica l’organigramma e l’operatività della cellula mafiosa nei Comuni di Cesarò e San Teodoro.

Il gruppo criminale disarticolato risponde al clan “Caputo – Pruiti”, articolazione territoriale direttamente affiliata alla famiglia di Cosa Nostra catanese dei Santapaola-Ercolano. Il core business dell’organizzazione era rappresentato dall’accaparramento illegittimo delle sovvenzioni erogate dall’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Pressioni sugli allevatori, furti di bestiame e prestanome

Per ottenere la gestione esclusiva dei terreni demaniali da destinare al pascolo e su cui incassare i contributi comunitari, il clan metteva in atto una vera e propria strategia del terrore. Gli agricoltori e gli allevatori locali venivano sistematicamente minacciati di ritorsioni fisiche, danneggiamenti alle strutture e furti di bestiame per essere costretti a rinunciare alle concessioni pubbliche.

Gli investigatori hanno censito circa trenta vittime di estorsione: gli allevatori erano costretti a versare tangenti periodiche tra i 500 e i 1.000 euro oppure ad affidare le opere di manutenzione dei fondi a ditte riconducibili all’organizzazione mafiosa. Inoltre, per eludere i controlli delle interdittive antimafia e le misure di prevenzione patrimoniale, il clan aveva strutturato una fitta rete di intestaizoni fittizie di imprese agricole a favore di fidati prestanome.

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