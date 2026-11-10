SAC, aperte le candidature per il nuovo componente del Consiglio di amministrazione

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa avvia la procedura per individuare un nuovo componente del Consiglio di amministrazione della Società Aeroporto Catania (SAC). Pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse e formulare una proposta di candidatura.
L’iniziativa, avviata su atto di indirizzo del presidente del Libero Consorzio, Michelangelo Giansiracusa, è stata approvata con la Determinazione n. 2415 del 9 novembre 2026. La procedura si rende necessaria a seguito delle dimissioni di un componente del Consiglio di amministrazione della società aeroportuale.
Il Libero Consorzio, in qualità di socio della SAC, intende così esercitare le proprie prerogative nella designazione di un nuovo rappresentante all’interno dell’organismo di gestione della società.
Candidature entro il 13 novembre
Gli interessati potranno presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 10 di venerdì 13 novembre 2026, seguendo le modalità e i requisiti indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
I tempi della procedura sono legati alla convocazione dell’Assemblea dei soci della SAC, prevista per martedì 17 novembre, appuntamento nel corso del quale saranno assunte le determinazioni relative anche alla composizione del Consiglio di amministrazione.
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