Scandalo a luci rosse e spionaggio su Nvidia: inchiesta del CdA sull’Ad Jensen Huang

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WASHINGTON / SANTA CLARA (USA) – Un devastante terremoto politico, societario e geopolitico scuote i vertici mondiali della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Il Consiglio di Amministrazione di Nvidia – colosso americano leader globale nella produzione di semiconduttori – ha annunciato l’apertura di un’indagine indipendente sull’Amministratore Delegato e co-fondatore Jensen Huang, a seguito dell’ammissione da parte dello stesso manager di aver intrattenuto una relazione intima con una donna identificata dall’intelligence degli Stati Uniti come una presunta spia al servizio di Pechino.

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La notizia ha fatto immediatamente scivolare il titolo Nvidia nelle contrattazioni pre-market al Nasdaq, dove ha registrato un calo del 6%.

La confessione di Huang e l’ombra dell’intelligence cinese

Il caso è esploso dopo che il New York Times ha rivelato l’identità della donna: Alice Huang (vero nome Huang Le, nessuna parentela con il CEO 63enne nato a Taiwan), una dirigente cinese legata alla Megaspeed, società di data center con sede a Singapore sospettata da Washington di aver favorito il passaggio di chip d’IA avanzati verso la Cina.

In una lettera inviata a tutti i dipendenti dell’azienda, Jensen Huang ha ammesso le proprie responsabilità personali:

“Sono stato infedele verso mia moglie. Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per ciò che ho fatto, me ne rammarico profondamente. Guidare Nvidia è il privilegio della mia vita, ma non sono stato all’altezza di questa responsabilità”.

A supervisionare i dossier riservati trasmessi ai vertici delle istituzioni americane è stato il Segretario di Stato Marco Rubio. L’intelligence USA ipotizza che la donna possa aver raccolto informazioni riservate sia sui segreti industriali del gruppo, sia sui rapporti diretti e informali tra Huang e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

La posizione di Trump e le tensioni alla vigilia del vertice di Shenzhen

Nonostante l’apertura dell’inchiesta interna – con il CdA di Nvidia che precisa di “non aver motivo di ritenere compromessi i segreti d’azienda o la sicurezza nazionale” –, la vicenda assume i contorni dello scontro di Stato.

Donald Trump, informato dagli 007 della relazione già un anno fa, si è affrettato a difendere il CEO di Nvidia, definendolo un alleato strategico, chiedendo che rimanga al vertice della società e annunciando di volerlo portare con sé in Cina per il prossimo vertice con il presidente Xi Jinping a Shenzhen.

Da Bruxelles a Pechino, la replica del Governo cinese non si è fatta attendere. Nel corso della conferenza stampa quotidiana a Pechino, il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun ha respinto ogni accusa:

“Le affermazioni riguardanti una presunta spia cinese sono soltanto speculazioni prive di fondamento, volte a diffamare e screditare la Cina”.

Parallelamente resta aperto il fronte commerciale: circa 600mila processori avanzati Nvidia si troverebbero attualmente bloccati a Hong Kong in attesa delle autorizzazioni d’importazione da parte delle autorità della Cina continentale.

Nessuno stop agli affari: intese strategiche in Corea del Sud

Nonostante la Bufera d’intelligence, Nvidia continua la sua espansione industriale. Proprio oggi la società ha siglato a Seul importanti memorandum d’intesa con i colossi sudcoreani SK Telecom e Rebellions per l’integrazione di chip per i data center tramite tecnologia NVLink Fusion, e con Kakao Mobility per lo sviluppo di sistemi di guida autonoma di livello 4 da destinare ai veicoli Kia.

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