Europa protagonista nei negoziati di pace per l’Ucraina: al via il G7 a Parigi

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I ministri degli Esteri del G7 si sono riuniti a Parigi per un vertice di due giorni focalizzato sugli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. L’incontro anticipa i colloqui trilaterali previsti ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) il 10 e 11 novembre tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, un appuntamento cruciale in cui si discuterà di tregua, garanzie di sicurezza postbelliche e distensione.

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L’Europa punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano nel processo di pace, come confermato dal ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot, che ha annunciato la presenza di rappresentanti europei e francesi al tavolo di Abu Dhabi, assecondando anche le richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Sul fronte statunitense, il presidente Donald Trump si è detto ottimista su una rapida conclusione del conflitto. Il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Jared Kushner hanno definito incoraggianti i recenti incontri diplomatici a Bruxelles con la NATO e i partner europei, pur precisando che non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo.

Il vertice di Parigi rappresenta inoltre uno degli ultimi atti della presidenza francese del G7 — a cui partecipano Regno Unito, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Stati Uniti — prima del passaggio di consegne agli Stati Uniti nel 2027. Oltre all’Ucraina, l’agenda dei ministri include la crisi in Iran e la sicurezza marittima nello Stretto di Hormuz.

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