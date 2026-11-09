“Uniti per il Siracusa”, piano da 30mila euro per la città e azionariato popolare: intesa con il presidente Ricci

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SIRACUSA – Svolta importante nel rapporto tra il Siracusa Calcio e la sua tifoseria organizzata. A seguito della decisione annunciata dalla società azzurra di restituire ai sostenitori le somme donate lo scorso anno per garantire il sostegno al club, una delegazione dell’associazione “Uniti per il Siracusa” ha incontrato ufficialmente il presidente Alessandro Ricci.

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Durante il vertice, il massimo dirigente ha spiegato come l’iniziativa nasca dalla precisa volontà di ringraziare in modo concreto l’ambiente siracusano per il contributo economico e morale garantito in un momento delicato.

30mila euro per la comunità: memorial Crippa e scuola calcio alla Borgata

L’ammontare complessivo delle donazioni si attesta su circa 30.000 euro. L’associazione “Uniti per il Siracusa” ha annunciato l’intenzione di indire brevemente una votazione tra tutti i donatori per proporre di non riprendere i fondi ma di reinvestirli sul territorio attraverso due progetti dall’alto valore simbolico e sociale:

Un’opera dedicata al Capitano Amedeo Crippa: La realizzazione di un tributo monumentale/artistico all’interno dello stadio “Nicola De Simone” per tramandare alle nuove generazioni la memoria e i valori dello storico capitano azzurro recentemente scomparso. Una Scuola Popolare di Calcio gratuita alla Borgata: La creazione di un polo calcistico ad accesso libero destinato ai bambini e ai ragazzi provenienti da famiglie con difficoltà economiche. Un modello sociale già virtuoso in altre realtà italiane che verrebbe così importato nel cuore della Borgata, quartiere caratterizzato da criticità sociali dove lo sport può svolgere un ruolo chiave d’inclusione.

Azionariato popolare: l’impegno per il 3% delle quote societarie

Nel corso del colloquio, il presidente Alessandro Ricci ha rassicurato i tifosi confermando che il processo di restituzione del denaro non annulla la promessa fatta nei mesi scorsi: la cessione del 3% delle quote societarie del Siracusa Calcio alla tifoseria resta confermata.

Per accelerare l’iter, l’associazione ha già incaricato un proprio revisore contabile affinché si confronti con i professionisti del club azzurro per definire l’assetto burocratico e tecnico idoneo. L’obiettivo primario di “Uniti per il Siracusa” è la creazione di un soggetto giuridico autonomo capace di garantire un’interlocuzione stabile e organizzata all’interno del club, garantendo massima trasparenza sulla gestione, sulle prospettive e sui programmi della proprietà, a prescindere dalle figure dirigenziali presenti oggi o in futuro.

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