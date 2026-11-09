Delitto Mattarella, spuntano l’ombra della P2 e il mistero del guanto sparito: la Procura fa luce sulle logge segrete

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PALERMO / GIUDIZIARIA – Il giallo sull’omicidio di Piersanti Mattarella, l’ex presidente della Regione Siciliana assassinato a Palermo il 6 gennaio 1980, si arricchisce di nuovi e inquietanti retroscena. Mentre la Procura di Palermo continua a rinvigorire la cosiddetta “pista nera”, dagli atti del processo per depistaggio a carico dell’ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo, Piritore, emergono accertamenti recenti che tirano in ballo l’ombra della massoneria deviata e della loggia P2.

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Al centro dei nuovi approfondimenti investigativi vi sono presunte appartenenze a logge segrete dell’epoca che coinvolgerebbero l’ex prefetto e altri personaggi chiave dell’intricata vicenda giudiziaria.

Testimoni chiave e reperti scomparsi: il caso del guanto e della 127

La complessa trama processuale deve fare i conti anche con il passare inevitabile del tempo e la sparizione di repertati fondamentali:

La morte del primo testimone: È deceduto di recente per cause naturali, in avanzata età, Isidoro Fulvo, proprietario della Fiat 127 rubata utilizzata dal commando di killer la mattina del delitto. Fulvo rappresentava il primo testimone che l’accusa intendeva citare nell’ambito del dibattimento sul depistaggio.

È deceduto di recente per cause naturali, in avanzata età, Isidoro Fulvo, proprietario della Fiat 127 rubata utilizzata dal commando di killer la mattina del delitto. Fulvo rappresentava il primo testimone che l’accusa intendeva citare nell’ambito del dibattimento sul depistaggio. Il rebus del guanto sparito: Riemerge con forza il mistero legato ai reperti repertati all’epoca dell’agguato e successivamente svaniti nei meandri degli archivi, tra cui un guanto ritrovato nei pressi dell’auto degli assassini che avrebbe potuto fornire elementi decisivi grazie alle moderne tecnologie di analisi del DNA.

La pista eversiva e i depistaggi istituzionali

L’inchiesta punta a spalancare le porte su una stagione di accordi sotterranei e depistaggi orchestrati per coprire la matrice mista del delitto, in cui l’interesse mafioso si è saldato con gli eversori della destra neofascista e ambienti dei poteri occulti. Gli accertamenti sulle appartenenze massoniche puntano ora a ricostruire chi e perché adoperò il proprio potere istituzionale per deviare le indagini fin dai primi momenti successivi all’assassinio del presidente rinfrescando un capitolo drammatico della storia siciliana e nazionale.

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