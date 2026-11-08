Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 3.5 nel Catanzarese: tremori avvertiti fino al capoluogo

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CATANZARO / CRONACA – Attimi di paura nel tardo pomeriggio in Calabria per una scossa di terremoto avvertita nettamente dalla popolazione. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato alle ore 17:58 un evento sismico di magnitudo 3.5, con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a sud-est di Serrastretta, nel territorio provinciale di Catanzaro.

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Percepito nell’intero comprensorio e a Catanzaro

Il movimento tellurico si è originato a una profondità stimata di circa 10 chilometri. Nonostante la magnitudo moderata, la superficialità dell’ipocentro ha reso il sisma chiaramente percepibile non solo nei comuni dell’area montana e del Lametino più vicini all’epicentro, ma nell’intero comprensorio catanzarese e nel capoluogo di regione.

Sono state centinaia le segnalazioni da parte dei residenti, che hanno avvertito vibrazioni prolungate a infissi e suppellettili all’interno delle abitazioni.

Controlli e verifiche sul territorio

Immediatamente dopo la scossa sono scattati i protocolli di sicurezza e monitoraggio. Le squadre della Protezione Civile e i tecnici degli enti locali hanno avviato le verifiche di rito per accertare lo stato delle infrastrutture vitali e degli edifici.

In base ai primi riscontri e ai rilievi condotti dalle autorità e dalle forze dell’ordine, fortunatamente non si segnalano crolli, feriti o danni a cose o persone.

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