Assostampa Siracusa, gli auguri del sindaco Italia alla nuova segreteria: «La stampa è presidio di democrazia»

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SIRACUSA – Giungono le congratulazioni istituzionali al nuovo vertice provinciale del sindacato dei giornalisti. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro alla nuova segreteria dell’Associazione Siciliana della Stampa, eletta questa mattina dall’assemblea provinciale degli iscritti riunita al salone “Giulio Pastore” della Cisl.

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Il primo cittadino ha ribadito il valore centrale della libertà di stampa per il tessuto democratico locale e l’auspicio di proseguire nel solco di una proficua collaborazione istituzionale:

“Sono certo che con la nuova segreteria proseguiremo la consolidata tradizione di rapporti costruttivi e cordiali, nella convinzione che un’informazione seria e responsabile rappresenta una risorsa indispensabile per la crescita civile e sociale della nostra comunità”.