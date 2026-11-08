Assostampa Siracusa, gli auguri del sindaco Italia alla nuova segreteria: «La stampa è presidio di democrazia»

SIRACUSA – Giungono le congratulazioni istituzionali al nuovo vertice provinciale del sindacato dei giornalisti. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro alla nuova segreteria dell’Associazione Siciliana della Stampa, eletta questa mattina dall’assemblea provinciale degli iscritti riunita al salone “Giulio Pastore” della Cisl.
Le parole del sindaco Francesco Italia
Il primo cittadino ha ribadito il valore centrale della libertà di stampa per il tessuto democratico locale e l’auspicio di proseguire nel solco di una proficua collaborazione istituzionale:
“Sono certo che con la nuova segreteria proseguiremo la consolidata tradizione di rapporti costruttivi e cordiali, nella convinzione che un’informazione seria e responsabile rappresenta una risorsa indispensabile per la crescita civile e sociale della nostra comunità”.
“Un’informazione corretta, pluralista e di qualità”
Soffermandosi sulla delicata congiuntura attraversata dall’editoria e dai lavoratori dell’informazione, il sindaco Italia ha espresso la necessità di tutelare il ruolo dei giornalisti:
“La stampa è un presidio di democrazia, funzione che si basa su un’informazione corretta, pluralista e di qualità. Pur in una difficile fase per il mondo dell’editoria, ciascuno di noi deve contribuire affinché ciò si realizzi attraverso la crescita professionale di giornalisti garantiti e liberi”.
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