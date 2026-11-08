Catania, reazione da tre punti al “Massimino”: Sorrento battuto, ma in trasferta serve il salto di qualità

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CATANIA – Il “Massimino” si conferma un fortino fondamentale, ma per coltivare ambizioni d’alta classifica il Catania deve imparare a correre con lo stesso passo anche lontano dalle mura amiche. Dopo il pesante passaggio a vuoto di Cerignola e al termine di una settimana particolarmente complessa sotto diversi aspetti, la squadra guidata da mister Domenico Longo ritrova il sorriso e scaccia le tensioni superando con un netto 2-0 un Sorrento rimaneggiato (privo di ben sette elementi), ma comunque battagliero.

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La partita: la firma di Cicerelli e le scelte di Longo

La risposta sul campo è arrivata grazie a carattere, attenzione difensiva e alle giocate dei singoli. A trascinare il gruppo rossazzurro ci ha pensato uno scatenato Emmanuele Cicerelli:

Il vantaggio: Al 24’ del primo tempo, Cicerelli pennella l’assist perfetto per l’inserimento vincente di Bruzzaniti , che sblocca il punteggio.

Al 24’ del primo tempo, Cicerelli pennella l’assist perfetto per l’inserimento vincente di , che sblocca il punteggio. Il raddoppio: Poco dopo, lo stesso Cicerelli firma il bis al termine di una splendida azione personale chiusa con una conclusione da applausi.

Sul piano tattico, le scelte di Longo hanno premiato il coraggio di rimescolare le carte: Ierardi è tornato dal 1′ in difesa per sostituire l’infortunato Cabianca, con Perrotta a presidiare il centro-sinistra. In mezzo al campo fiducia a Caligara: una prova con qualche sbavatura, ma preziosa per mettere minuti nelle gambe e acquisire ritmo. In avanti tanta generosità per Coda, rimasto un po’ isolato e senza grandi occasioni da rete ma preziosissimo nel lavoro di sponda e pressing. Nella ripresa il Catania ha anche sfiorato il tris, vedendosi annullare due marcature a Caturano per posizione di fuorigioco.

Spettacolo sugli spalti e lo sguardo a Salerno

Ancora una volta il pubblico etneo ha risposto presente: quasi 16.000 spettatori hanno spinto la squadra per tutti i 90 minuti. Solida anche la tenuta difensiva, con zero rischi corsi di fronte a un Sorrento sbarazzino ma poco concreto.

A fine gara, nonostante la vittoria e il morale ritrovato, dalla Curva Nord è arrivato un messaggio chiaro e costruttivo: “Pretendiamo di più”. Il segnale che l’ambiente vuole continuità. Ora i tre punti permettono di guardare con più serenità agli altri risultati del turno e, soprattutto, di preparare nel migliore dei modi l’impegnativa e fondamentale trasferta di Salerno

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