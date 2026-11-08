Dramma a Palosco nel Bergamasco: 70enne uccisa a coltellate in casa, fermato il figlio 47enne

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PALOSCO (BERGAMO) / CRONACA – Una tragedia familiare scuote la comunità di Palosco, in provincia di Bergamo. Una donna di 70 anni è stata trovata priva di vita all’interno della propria abitazione, uccisa a coltellate. Per l’omicidio i Carabinieri hanno posto in stato di fermo uno dei due figli della vittima, un uomo di 47 anni con problemi di tossicodipendenza, attualmente condotto in caserma per l’interrogatorio.

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La scoperta del delitto è avvenuta nella tarda mattinata di domenica. A far scattare i soccorsi è stato un parente dell’anziana che, da diversi giorni incapace di mettersi in contatto con lei, ha deciso di lanciare l’allarme.

Il delitto risalirebbe a diversi giorni fa

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri e i sanitari, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 70enne. Dai primi rilievi effettuati sul corpo e dall’ispezione preliminare del medico legale, l’aggressione mortale non sarebbe avvenuta nelle ultime ore, ma risalirebbe a qualche giorno prima del ritrovamento.

I militari dell’Arma hanno rintracciato il figlio 47enne e lo hanno accompagnato in caserma, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori sono al lavoro per delineare con precisione la dinamica dei fatti, ricostruire il contesto familiare e stabilire l’esatto movente che ha portato al tragico epilogo.

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