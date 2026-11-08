Scomparsa di Amedeo Crippa, il cordoglio del sindaco Italia: «Il nostro Gigi Riva»

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SIRACUSA – Profondo cordoglio a Siracusa per la scomparsa di Amedeo Crippa, storico Capitano e figura simbolo del calcio azzurro. A interpretare il sentimento dell’intera comunità è il sindaco Francesco Italia, che ha espresso le condoglianze personali e dell’amministrazione comunale alla famiglia del leggendario calciatore.

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Le parole del sindaco Francesco Italia

Il primo cittadino ha voluto ricordare lo spessore umano e l’attaccamento ai colori della città di un uomo che, arrivato dalla Lombardia, ha scelto Siracusa come casa per la vita:

“Il Capitano ci ha lasciati ma di lui resta l’esempio di un uomo che per scelta si è legato in maniera esemplare a Siracusa e ai colori azzurri. Con le dovute proporzioni, dal punto di vista umano e delle scelte professionali capitan Crippa è stato il nostro Gigi Riva: due lombardi finiti a giocare in città isolane e che lì decidono di restare, integrandosi perfettamente, rifiutando offerte vantaggiose e scrivendo pagine irripetibili dal punto di vista sportivo”.

L’impegno per i giovani e il calcio paralimpico

Una parabola umana e sportiva che non si è spenta con la fine della carriera agonistica sul campo, ma che è proseguita nel sociale e nella formazione dei più giovani:

“Appese le scarpe al chiodo, Riva è rimasto un simbolo della migliore espressione del calcio che conta, Crippa ha deciso di dedicarsi ai giovani e, in tempi recenti, al calcio paralimpico. Scelte che meglio di tante parole ne descrivono lo spessore umano. Grazie Capitano”.

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