Sortino, minacce per i volantini contro la droga. Auteri non cede: «Andrò casa per casa»

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SORTINO (SIRACUSA) / CRONACA – Clima di forte tensione a Sortino sul fronte del contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. La campagna di sensibilizzazione avviata nelle scorse settimane dal deputato regionale Carlo Auteri è finita direttamente nel mirino della criminalità locale attraverso un grave episodio intimidatorio.

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L’addetto incaricato di distribuire porta a porta il nuovo numero del periodico de “La Voce di Sortino” – incentrato proprio sul rifiuto della droga – si è visto costretto a rinunciare all’incarico a causa di esplicite minacce ricevute.

La denuncia di Auteri: “Situazione gravissima, distribuisco io”

A renderlo noto è stato lo stesso parlamentare regionale, visibilmente amareggiato ma determinato nel non retrocedere:

“Chi avrebbe dovuto distribuire i volantini della campagna contro la droga mi ha chiamato per dirmi che non poteva farlo perché aveva ricevuto minacce. Siamo arrivati a questo punto, ma io non ho alcuna intenzione di fermarmi. È una situazione che considero gravissima, perché significa che persino distribuire un volantino per dire no alla droga può diventare motivo di intimidazione. Ora basta: girerò personalmente per le strade di Sortino, a viso scoperto, per ribadire che non dobbiamo avere paura di denunciare. Il volantino arriverà comunque nelle case dei sortinesi”.

La rete anonima di segnalazione e il materiale per le forze dell’ordine

Nel corso del suo intervento, il deputato ha tracciato un primo bilancio dell’iniziativa promossa sui canali social tramite una casella di posta dedicata (noalladrogasortino@libero.it), creata per consentire ai residenti di inviare segnalazioni anonime su presunti covi di spaccio e movimenti sospetti in paese:

“Sto raccogliendo tutto il materiale che mi viene inviato: fotografie, video e segnalazioni scritte. Ho garantito la massima riservatezza e intendiamo mantenere questo impegno. Tutto ciò che raccoglierò sarà consegnato alle forze dell’ordine affinché possano effettuare le verifiche necessarie. Non spetta a me sostituirmi a chi deve indagare, ma sento il dovere di non lasciare inascoltate le persone che trovano il coraggio di raccontare ciò che accade”.

L’amarezza per la solitudine e l’appello alla città

L’esponente politico non ha nascosto una nota d’amarezza per il mancato sostegno da parte di altre componenti istituzionali e sociali del territorio:

“In questa battaglia, come purtroppo in altre, mi sono ritrovato da solo. Ma la solitudine non mi farà arretrare di un centimetro. Non possiamo continuare a voltarci dall’altra parte mentre la droga rischia di compromettere il futuro dei nostri ragazzi e la serenità delle famiglie. Chi pensa di fermarmi con la paura ha sbagliato persona”.

Infine, l’appello accorato rivolto alla cittadinanza di Sortino affinché rompa l’omertà:

“Io voglio una Sortino diversa, una comunità che non abbia paura di alzare la testa e dire basta alla droga. Ai cittadini dico che ci sono e continuerò a esserci: possono contattarmi e segnalare. Non dobbiamo cedere alle intimidazioni di chi pretende di imporre il silenzio con le minacce”.

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