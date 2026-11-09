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Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha lanciato un forte richiamo alla difesa della democrazia e della libertà in Germania e in Europa, in occasione del trentasettesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino.

Attraverso un messaggio pubblicato su X, Merz ha voluto ricordare la profonda valenza storica del 9 novembre. Una data che unisce le pagine più buie e quelle più luminose del Paese: dalla tragica Notte dei cristalli del 1938 alle persecuzioni antisemite, passando per la proclamazione della Repubblica nel 1918, fino alla gioia per la caduta del Muro nel 1989.

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Sottolineando come la libertà non sia mai una conquista definitiva, il cancelliere ha invitato tutti a proteggere attivamente questi valori fondamentali, sia a livello nazionale che europeo.

La svolta epocale: la caduta del Muro di Berlino

Il 9 novembre 1989 rappresenta una delle date fondamentali del Novecento. La caduta del Muro di Berlino non ha solo abbattuto il simbolo definitivo della spaccatura tra Est e Ovest, ma ha anche sancito l’inevitabile tramonto dei regimi comunisti nell’Europa orientale.

Proprio in quella giornata storica, per la prima volta dal 1961 anno della sua costruzione, una marea di cittadini di Berlino Est si è riversata liberamente a Ovest. Un evento straordinario e inatteso, innescato da una combinazione di circostanze fortuite: la gaffe di un funzionario della Germania dell’Est in conferenza stampa e la lungimiranza di una guardia di confine.

La Notte dei Cristalli (Kristallnacht)

Tra il 9 e il 10 novembre 1938, la Germania nazista fu teatro della Kristallnacht, una feroce ondata di pogrom e violenze sistematiche contro la popolazione ebraica. Durante queste due giornate, sinagoghe, negozi, proprietà e abitazioni di cittadini ebrei vennero presi d’assalto, saccheggiati e dati alle fiamme, mentre le persone subivano violenze e umiliazioni pubbliche.

Alle aggressioni presero parte attiva non solo le organizzazioni di partito — come le SA, le SS e la Gioventù Hitleriana —, ma anche numerosi civili tedeschi, che videro nell’evento l’occasione per compiere saccheggi e vessazioni.

Sebbene i vertici del regime nazista, tra cui Adolf Hitler e il Ministro della Propaganda Joseph Goebbels, avessero pianificato e coordinato meticolosamente l’intera operazione, cercarono di farla passare per una rivolta popolare spontanea. La violenza venne cinicamente giustificata come reazione all’uccisione di un diplomatico tedesco per mano di un adolescente ebreo, sfruttando abilmente l’episodio come pretesto per scatenare una persecuzione su scala nazionale promossa direttamente dallo Stato.

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