9 ore nell’Oceano Pacifico

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Un musicista di 37 anni, impiegato come pianista sulla nave da crociera Ovation of the Seas della Royal Caribbean, è sopravvissuto a una caduta fuoribordo ed è rimasto per circa nove ore nelle acque dell’Oceano Pacifico, a 32 chilometri dalla costa californiana, nei pressi dell’isola di Catalina.

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L’uomo è stato individuato e tratto in salvo venerdì da due pescatori di marlin che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Successivamente, un gruppo di bagnini di Newport Beach è intervenuto per prestare i primi soccorsi. Il pianista è stato ricoverato in ospedale: sebbene la Guardia Costiera stia indagando sulle dinamiche dell’incidente, le sue condizioni non destano preoccupazione e dovrebbe riprendersi completamente.

Secondo i soccorritori, a salvargli la vita è stato il fattore climatico: l’eccezionale fenomeno di “super El Niño“ ha reso l’acqua insolitamente calda, raggiungendo circa i 24 °C. Come sottolineato da uno dei pescatori, in un anno con temperature normali la permanenza in mare per così tante ore non gli avrebbe lasciato scampo. La compagnia di navigazione ha fatto sapere di essere vicina al dipendente e di voler rispettare la sua privacy in questo momento delicato.

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