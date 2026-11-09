Agrigento, droga e telefoni in carcere con un drone: sventato blitz a Petrusa, nei guai un catanese

Read this article in English→

AGRIGENTO / CRONACA – Un sofisticato tentativo di contrabbando hi-tech destinato ai detenuti del carcere di contrada Petrusa, ad Agrigento, è stato sventato nella notte tra sabato e domenica grazie a un’operazione lampo condotta dagli agenti della Polizia Penitenziaria.

Il blitz ha portato al maxi sequestro di oltre 600 grammi di sostanze stupefacenti – divisi tra cocaina, marijuana e hashish –, unitamente a un drone con relativi accessori, diversi telefoni cellulari, schede SIM, caricabatterie e ulteriore materiale elettronico ora al vaglio degli inquirenti. Il velivolo a pilotaggio remoto è stato bloccato a terra prima che potesse librarsi oltre le mura di cinta dell’istituto penitenziario.

Pubblicità

La dinamica: bloccato un manovratore catanese, caccia al complice

Gli accertamenti e i controlli scattati nelle aree campestri adiacenti alla struttura di reclusione hanno consentito di sorprendere e segnalare alla Magistratura un uomo originario della provincia di Catania, sorpreso tra la vegetazione mentre manovrava il velivolo.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’indagato avrebbe agito in concorso con un complice – attualmente in fase di identificazione –, appostato a poca distanza per fornire indicazioni visive, dirigere il mezzo aereo e garantire il recapito di precisione del carico illecito all’interno delle sezioni detentive.

L’allarme del SAPPE: “Modalità consolidata, servono scudi elettronici”

I dettagli dell’operazione sono stati resi noti dal SAPPE (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria), che ha riacceso i riflettori su una strategia ormai sistemica impiegata dalle organizzazioni criminali per violare la sicurezza degli istituti di pena italiani.

Esprimendo il plauso per la tempestività e il valore professionale mostrato dagli agenti di Agrigento, il Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, ha ribadito la gravità del fenomeno e lo stato di sofferenza operativa in cui versa il personale:

“Siamo di fronte a una modalità ormai consolidata dei gruppi criminali che sfruttano le nuove tecnologie per introdurre in carcere droga, telefoni e persino armi, alimentando circuiti di spaccio e canali di comunicazione clandestina che mettono a severo rischio la sicurezza interna. Gli agenti operano con organici ridotti, carenze di strumentazione adeguata e turnazioni gravose a fronte di emergenze continue. Chiediamo con urgenza all’Amministrazione Penitenziaria e al Governo interventi strutturali, fornendo agli istituti efficaci sistemi di protezione e neutralizzazione anti-drone e potenziando l’attività di prevenzione”.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale