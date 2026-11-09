Aci Catena, accordo sull’acqua: da domattina servizio regolare a Santa Lucia e a Nord

Read this article in English→

ACI CATENA (CATANIA) / SERVIZI PUBBLICI – È destinata a rientrare completamente entro la mattinata di domani l’emergenza idrica che da venerdì scorso ha lasciato a secco oltre 6.000 residenti di Santa Lucia e dei quartieri della zona Nord del Comune di Aci Catena. L’erogazione dell’acqua ha ripreso a scorrere all’interno della rete cittadina già dal pomeriggio di oggi, a seguito di un lungo e serrato vertice risolutivo tenutosi a Palazzo di Città.

Pubblicità

All’incontro istituzionale hanno preso parte il commissario straordinario del Comune di Aci Catena, Innocenza Battaglia, il segretario generale dell’ente Nerina Scandura, il capoarea tecnico-manutentiva Nello Fichera, il comandante della Polizia Locale Nello Forzisi e i vertici della società “Azienda Acque Pezzagni”.

I nodi del contendere: tariffe e il pregresso da 90mila euro

Alla base dell’improvvisa decisione della società fornitrice di interrompere convenzione ed erogazione c’era una richiesta di adeguamento delle tariffe (regolate da un contratto risalente al dicembre 2021 e già rimodulato nel 2022) unitamente al saldo di un decreto ingiuntivo per un arretrato di circa 90mila euro.

Mentre il Comune di Aci Catena aveva regolarmente provveduto al pagamento delle fatture correnti, la pendenza del pregresso aveva portato alla spaccatura. Nel vertice odierno le parti hanno raggiunto un’intesa transitoria: l’amministrazione comunale si è impegnata formalmente a erogare l’importo di 90mila euro entro la giornata di venerdì, consentendo l’immediata riapertura delle saracinesche del pozzo situato nel territorio del limitrofo Comune di Aci Sant’Antonio.

Tre giorni di disagi: chiusi i plessi scolastici e il cimitero

L’interruzione del servizio ha provocato gravissimi disagi alla cittadinanza catenota. Nonostante i tentativi di concertazione avviati già lo scorso 30 ottobre, l’azienda aveva comunque proceduto con la chiusura degli impianti, rendendo vani i primi tentativi del Comune che aveva emanato un’ordinanza contingibile e urgente per intimare la riapertura dei pozzi.

Per tamponare la carenza igienico-sanitaria, il Comune di Aci Catena, in stretta collaborazione con la Prefettura di Catania, ha impiegato autobotti di soccorso nei quartieri interessati. La mancanza d’acqua ha tuttavia imposto la chiusura temporanea del cimitero comunale e dei plessi scolastici del polo centrale e della frazione di Santa Lucia, strutture che riapriranno regolarmente nella giornata di domani.

Nei momenti di massima criticità si sono registrate accese proteste anche sui canali social e presidi spontanei di cittadini presso la sede comunale per sollecitare il ripristino del servizio essenziale.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale