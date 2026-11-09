Siracusa senz’acqua, Gradenigo: “Opere in ritardo di tre anni”

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Siracusa alle prese con le continue emergenze idriche e con opere che, secondo gli accordi contrattuali, avrebbero dovuto essere già realizzate e collaudate nel 2023. È la denuncia di Carlo Gradenigo, presidente di Lealtà e Condivisione, che punta l’attenzione sui ritardi nella programmazione degli interventi necessari a garantire la continuità del servizio idrico cittadino e chiama in causa Aretusacque e gli organismi preposti alla vigilanza.

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Al centro della questione la sostituzione delle condotte adduttrici tra i campi pozzi e i serbatoi cittadini, oltre all’installazione di sistemi per eliminare il cosiddetto colpo d’ariete, fenomeno che si verifica durante le interruzioni e le successive ripartenze delle pompe, provocando la rottura delle tubazioni.

Secondo quanto riferito da Gradenigo, nel corso di alcuni incontri con i vertici di Aretusacque sarebbe emersa l’intenzione della società di realizzare questi interventi, considerandoli tuttavia un’eccezione rispetto ai propri piani di investimento, perché legati alla vetustà delle condotte. Le opere sarebbero finanziate con un fondo regionale di 6 milioni di euro, mentre l’azienda starebbe predisponendo i progetti per accedere alle risorse.

Una circostanza che solleva interrogativi, secondo il presidente di Lealtà e Condivisione, soprattutto alla luce del contratto di gestione del servizio idrico integrato, affidato per trent’anni e per un valore superiore a 1,2 miliardi di euro.

Gradenigo sostiene infatti che gli interventi fossero già previsti nel precedente contratto con SIAM e costituissero obblighi a carico del gestore fin dal 2021. Tra questi figuravano la sostituzione delle adduttrici verso i serbatoi Bufalaro Alto, Bufalaro Basso e Teracati e la realizzazione delle casse d’aria nei campi pozzi Dammusi e San Nicola. Il cronoprogramma avrebbe previsto il collaudo di questi ultimi impianti entro il secondo anno dell’affidamento.

«Com’è possibile nel 2026 non avere nemmeno il progetto di un’opera che sarebbe dovuta essere collaudata ed entrata in servizio nel 2023?», si domanda Gradenigo.

Da qui una serie di interrogativi rivolti ai responsabili della gestione e del controllo: chi avrebbe dovuto vigilare sul rispetto degli impegni contrattuali? Chi sosterrà oggi i costi di progettazione e realizzazione di opere che, secondo la denuncia, avrebbero dovuto essere finanziate dal precedente gestore? E quali conseguenze ci saranno per i cittadini e le attività economiche che hanno subito disservizi e perdite?

Il presidente di Lealtà e Condivisione chiede che le autorità competenti facciano piena chiarezza sulle responsabilità e sugli eventuali ritardi, richiamando anche il peso delle tariffe idriche, considerate tra le più alte d’Italia.

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