Palermo, funerali show per il boss Rubino in via Maqueda: petardi e motorini rombanti, è polemica

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PALERMO / CRONACA – Le esequie di Emanuele Rubino, 36 anni – pregiudicato condannato a 12 anni di reclusione per il tentato omicidio nel 2016 di un giovane cittadino gambiano e a 9 anni e mezzo per estorsione ai danni di commercianti stranieri – si sono trasformate in un vero e proprio sfilamento illegale nelle arterie centrali della capoluogo siciliano.

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Rubino, che si trovava agli arresti domiciliari per motivi di salute prima del decesso, è stato accompagnato da un corteo di oltre un centinaio di persone preceduto da decine di ciclomotori rombanti con guidatori privi di casco, i quali hanno sfilato nell’area pedonale di via Maqueda, lanciando petardi e creando forte tensione tra i residenti e i molti turisti presenti, rimasti allibiti e spaventati.

Il tragitto nel cuore di Ballarò e i video sui social

Parenti e conoscenti del defunto hanno scortato a piedi il feretro dal mercato di Ballarò fino alla chiesa del Carmine. Le immagini della sfilata e dei caroselli di scooter sono state immediatamente condivise e rilanciate da numerosi profili social, sollevando un’ondata di indignazione pubblica per l’occupazione abusiva delle aree pedonali del centro storico.

La presa di posizione del sindaco Roberto Lagalla

Sull’episodio è intervenuto con fermezza il primo cittadino di Palermo, Roberto Lagalla:

“Palermo non può accettare che intere strade e pezzi di città diventino teatro di comportamenti che alimentano nei cittadini la percezione di non essere tutelati e di non poter vivere liberamente i propri quartieri”.

Il sindaco ha poi precisato la dinamica dei controlli e l’intervento delle forze dell’ordine lungo il percorso:

“Desidero sottolineare che il corteo funebre è stato prontamente segnalato dal presidio della Polizia Municipale presente ai Quattro Canti, consentendo di intervenire per impedirne il proseguimento in quella direzione. Un intervento tempestivo che ha evitato che si ripetessero scene ancora più gravi e indecorose, come purtroppo già accaduto in occasione di altri funerali in passato”.

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